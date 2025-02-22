Başkentte, Çankaya Birlik Mahallesi'nde yer alan eski Eğitim Merkezi binası, kapsamlı tadilat ve onarım çalışmaları sonrasında espor merkezi haline getirildi. Yenilenen 8 katlı bina, "Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi" olarak açıldı. Açılışa, geçtiğimiz yıl Haziran ayında hayatını kaybeden İnovatif AŞ Genel Müdürü Tayfun Tanju Kara'nın ailesi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ABB bürokratları ve esporsever gençler katıldı.

"Ön Seçime Karşı Değiliz, Ancak Gündem Ülke Sorunları Olmalı"

Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde ön seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı. "Ön seçime karşı değiliz. Tabii ki partinin en üst karar organlarından bir tanesidir" diyen Yavaş, bununla birlikte ön seçimin partinin iç tartışmalarına yol açabileceğini belirterek, "Enerjimizi partinin içe harcamamalıyız. Gündem sadece ülke gündemi olmalı" ifadelerini kullandı.

"Adaylık Hakkımız Yok, Günü Geldiğinde Toplumun Kararına Uyarız"

Yavaş, kendi adaylığıyla ilgili soruya, "Bunları konuşmak için çok erken. Adaylık konusunu, erken seçimin tarihi belirlenmediği için şu an değerlendiremeyiz. Ancak şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Günü geldiğinde toplum ne karar verirse, eğer talep olursa, bunu değerlendireceğiz" diyerek, partisinde bir bölünmüşlük görüntüsü yaratmamaya özen göstereceğini belirtti.

"Tayfun Tanju Kara’nın Anısını Yaşatmaya Devam Edeceğiz"

Yavaş, açılış konuşmasında, Ankara’ya kazandırdıkları espor merkezi ile Tayfun Tanju Kara'nın mirasını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Tayfun Tanju Kara’nın sadece bir mesai arkadaşı değil, aynı zamanda ilham verici bir vizyoner olduğunu ifade eden Yavaş, "Tayfun, bizlere dostluk, azim ve inanç bıraktı. Onun ideallerini sürdüreceğiz ve gençler için hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi. Yavaş, merkezin Tayfun Tanju Kara'nın ismiyle anılmasından büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Ruhu şad olsun" dedi.

Bu açılış, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir alanın başlangıcı olarak, Ankara'da önemli bir adım olarak kaydedildi.