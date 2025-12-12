Piyasa kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,50 TL indirim yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş indirimi tetikledi

Küresel piyasalarda artan arz endişeleri ve zayıf talep görünümü, petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Brent petrolde kaydedilen bu gerileme, iç piyasada akaryakıt tarifelerinin yeniden hesaplanmasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre, motorine uygulanacak yaklaşık 1,50 TL’lik indirim, pompaya doğrudan yansıyacak.

Benzin ve LPG’de fiyat değişimi beklenmiyor

Motorindeki indirim hazırlığına rağmen benzin ve LPG fiyatlarında yarın için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Güncel fiyatlar ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 54,46 TL Motorin: 55,11 TL LPG: 29,24 TL



İndirim sonrası yeni fiyatlar nasıl olacak?

Motorine beklenen yaklaşık 1,50 TL’lik düşüşün ardından fiyatların İstanbul’da 53,50 TL seviyelerine gerilemesi tahmin ediliyor. Kesin rakamlar gece yarısı açıklanacak.