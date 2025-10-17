Ünlü giyim markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık, oğlu Jonathan Andic hakkında “cinayet şüphesi” ile işlem başlattı.

14 Aralık 2024’te Katalonya bölgesindeki Pirene Dağları’nda yürüyüş yaparken yaklaşık 100 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Andic’in ölümü, o dönem polis tarafından “trajik bir kaza” olarak değerlendirilmişti. Ancak yeni deliller, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

İspanya’nın önde gelen medya kuruluşları El País ve La Vanguardia’nın aktardığına göre, 44 yaşındaki Jonathan Andic, dosyada tanık statüsünden çıkarılarak resmen “şüpheli” konumuna getirildi. Soruşturma kaynaklarına göre Jonathan’ın olay günü verdiği ifadelerle olay yerinde toplanan deliller arasında “ciddi çelişkiler” tespit edildi.

Polis yetkilileri, oğul Andic’in beyanlarının zaman çizelgesiyle örtüşmediğini ve bazı noktaların teknik incelemelerle çürütüldüğünü bildirdi. Ayrıca, Isak Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un ifadesinde baba-oğul arasında son dönemde yaşanan gerilimlere dikkat çekildi.

Aile cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul doğumlu, Sefarad Yahudisi kökenli Isak Andic, genç yaşta taşındığı İspanya’da 1984 yılında Mango’yu kurarak tekstil sektöründe büyük bir imparatorluk inşa etmişti. 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren marka, dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaşıyor. Forbes verilerine göre Andic’in kişisel serveti ölümünden önce yaklaşık 4,5 milyar euro düzeyindeydi.

Soruşturmanın önümüzdeki haftalarda yeni tanık ifadeleri ve adli raporlarla derinleşmesi bekleniyor. Jonathan Andic’in ifadesinin yeniden alınacağı öğrenildi.