Makyajlanan Honda Civic, sunduğu ev düzeyinde konfor ile C segmentinde geniş bir sedan olarak iddiasını ortaya koyuyor. Sportif ve elegant tasarım çizgileri ile segmetinin en sevilen modellerinden biri olan Civic’in benzinli ve turbo LPG’li motor seçeneklerine sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motoru dinamik ve keyifli bir sürüş sağlıyor. Standart olarak Honda SENSING’in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic, lansmana özel 1 milyon 998 bin TL’den başlayan satış fiyatıyla 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Honda bayilerinde yerini alıyor.

Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan ve dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan ikonik modeli Civic makyajlanarak satışa sunuluyor. Honda Civic, benzinli ve turbo LPG’li motor seçeneklerine sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motoru ile dinamik bir sürüş sağlıyor. Makyajlanan Honda Civic Sedan’ın yenilenen ön ve arka tasarımı dikkat çekerken; sezgisel ve kullanım kolaylığı sağlayan iç tasarımı ile uyumlu şekilde C segmentinde konfor sunan geniş bir sedan olarak iddiasını ortaya koyuyor. “Duyguları Canlandıran Yenileyici Deneyim” genel konseptiyle yenilenen Civic’te, Honda mühendisleri ve tasarımcıları markanın temel yaklaşımlarından “insan odaklı” olmayı temel alarak; keyifli bir yolculuk, kullanım kolaylığı, yakıt verimliliği ve güvenlik için kapsamlı sürüş destek sistemlerini bir arada sunuyor. Benzinli ve LPG’li motor seçeneği Elegance+ ve Executive+ donanım paketleri ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic; Metalik Meteor Gri, Metalik Gümüş Gri, Platin Beyaz, Kristal Siyah ve yeni eklenen Kanyon Mavisi olmak üzere toplam beş farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Standart olarak Honda SENSING’in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic, lansmana özel 1 milyon 998 bin TL’den başlayan satış fiyatıyla 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Honda bayilerinde yerini alıyor.

Sportif ve şık tasarım çizgileri ile yenilenen Civic

Honda’nın “Maksimum İnsan / Minimum Makine” tasarım felsefesinin izlerini taşıyan Civic’in ön tasarımında yenilikler dikkat çekiyor. Bal peteği ızgara tasarımı ile Honda mirasını sürdüren makyajlı Civic’in ön tampon tasarımı yenilendi. Önde ve arkada otomobilin genişlik algısını güçlendiren yatay bir tasarım mimarisi uygulanırken; arka aydınlatmalar hafif karartılarak otomobilin güçlü ve sportif tasarımına katkıda bulunuyor. İnsan için mühendislik ilkesi doğrultusunda teknolojiler geliştiren ve tasarımlar yapan Honda’nın makyajlı Civic modelinin iç mekanı; sade, yalın ve kullanıcı dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Geniş iç mekan, aydınlık ve ferahlığı ile öne çıkarken; sezgisel tasarımı ile sürücü ve yolcular için araç içi kumanda ve kontrolleri olabildiğince basitleştirerek günlük hayatı kolaylaştırıyor. Ön ızgara ile uyumlu metal petek dokulu ön konsol tasarım dikkat çekerken; konsolun önündeki standart USB Type C bağlantıları tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Yenilenen Civic’te 8 yöne ayarlanabilir, elektrikli sürücü koltuğu sunulurken; tüm donanım versiyonlarında sürücü ve ön yolcu için gövde dengeleyici koltuklar yer alıyor. Honda Civic’in 512 litrelik geniş bagaj hacmi, sedan kullanıcıları için rahat bir taşıma alanı sunuyor. Civic’in tüm versiyonlarında standart olarak 9 inç HD renkli dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Buna ek olarak Civic’in standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay® ve Android Auto™ uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunulurken; anahtarsız giriş de tüm donanımlarda yer alarak kullanıcılara kolaylık sağlanıyor.

Dinamik sürüş deneyimi ve verimli turbo ECO motor seçeneği

Honda Civic’in makyajlanan 11’inci neslinde kullanılan CVT şanzıman, yüksek verimlilik ve eğlenceli sürüş deneyimini bir arada sunuyor. Civic modelinin 1.5L VTEC Turbo (benzin) motoru 6.000 d/d’de 182 PS (134 kW) güç ve 1.700-4.500 d/d aralığında 240 Nm tork üretirken; 1.5L VTEC Turbo ECO (LPG) motoru 5.500-6.000 d/d’de 129 PS (95 kW) güç ve 1.700-4.500 d/d aralığında 180 Nm tork değerine ulaşıyor. Sürekli Değişken Şanzıman (CVT) ile kombine edilen motor seçenekleri ile Civic, daha akıcı, verimli ve sportif bir sürüş sunuyor. CVT, geleneksel otomatik şanzımana benzer sürüş hissi sağlamak üzere motor devrini kademeli şekilde ayarlıyor. Normal ve Eco sürüş modları dışında performanslı kullanım sağlamak için de Spor modu bulunuyor. Makyajlı Civic’in 1.5 VTEC Turbo motoru, 151 gr/km (WLTP) CO 2 emisyonu ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değeri sunarken; 1.5 VTEC Turbo ECO motoru ise 148 gr/km (WLTP) CO 2 emisyonu ve 6,5 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketimi değerine ulaşıyor. Gelişmiş sürüş dinamikleri ile yüksek sürüş performansına sahip Civic, benzinli ve çevre dostu alternatif olarak Turbo LPG motor seçeneği ile pazara sunuluyor.

Honda SENSING ile güvenli bir yolculuk

Standart olarak Civic’te ön, yan ve perde hava yastıkları olmak üzere toplam 6 hava yastığı bulunuyor. Pasif güvenlik önlemlerinin yanı sıra Civic’te standart olarak sunulan Honda SENSING teknolojisi ile 100 derecelik geniş bir alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Civic’te sunulan ve otonom sürüş opsiyonu bulunan Honda SENSING özellikleri kapsamında; Honda’nın gelişmiş sürüş destek teknolojilerinden Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS), Şeritte Tutma Asistanı (RDM), Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS), Otomatik Dur/Kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici ve Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi ile güvenli bir yolculuk deneyimi sunuluyor. Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı multimedya ekranında görüntülenirken; Civic ile yolculuk güvenliği üst seviyeye çıkıyor.