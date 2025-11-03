Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanması beklenen ABD istihdam verileri öncesinde temkinli pozisyon alma eğilimindeyken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yüksek faiz oranlarının ekonominin bazı alanlarında baskı yaratmaya başladığı yönündeki açıklamaları da piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Buna ek olarak, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde süren ihtiyatlı atmosfer, genel risk iştahının gerilemesine katkıda bulundu.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,6 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, yeni haftaya 107.388 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.712 dolardan işlem görürken, XRP 2,41 dolardan, Solana ise 175,66 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerinde toplam 607.27 milyon dolarlık çıkış, Ethereum ETF’lerinde 114.18 milyon dolar değerinde giriş kaydedildi.

AB, borsalar ve kripto platformları için ortak denetim sistemi kuracak

Avrupa Komisyonu, aralık ayında borsalar, kripto para platformları ve takas kurumlarının denetimini merkezileştirecek kapsamlı bir düzenleme paketi sunmaya hazırlanıyor.

Bu adım, Avrupa Komisyonu’nun uzun süredir hedeflediği “Sermaye Piyasaları Birliği” projesinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Düzenlemenin hayata geçmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli finans girişimlerinin, farklı ülkelerdeki ulusal otoritelerden onay almak zorunda kalmadan Avrupa genelinde faaliyet göstermesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Komisyon’un masasında, mevcut Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (ESMA) yetkilerinin genişletilerek borsalar, kripto para şirketleri ve diğer sınır ötesi finansal kurumların doğrudan denetimini üstlenmesi seçeneği de bulunuyor. Ancak bu öneri, bazı üye ülkelerde çekincelere yol açmış durumda.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve selefi Mario Draghi, denetimin merkezileştirilmesini destekliyor. Lagarde ayrıca, Almanya’nın Avrupa genelinde birleşik bir borsa kurulması yönündeki çağrısına da olumlu yaklaşıyor. Buna karşın Lüksemburg ve Dublin, küçük finans merkezlerinin çıkarlarının göz ardı edilebileceği endişesiyle plana mesafeli duruyor. Komisyon’un aralık ayında sunacağı paketin, varlık tokenizasyonu gibi yeni konuları da kapsaması bekleniyor. Teklifin aralık ayında sunulmasının ardından süreç, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’deki olağan yasama prosedürüyle devam edecek. Müzakerelerin 2026’ya kadar sürmesi öngörülüyor.

Ethereum üzerindeki stablecoin hacmi ekim ayında rekor kırdı

Ethereum ağındaki stablecoin işlem hacmi, ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto piyasasındaki yavaşlama döneminde yatırımcıların getiri arayışı, işlem hacmindeki bu sıçramada belirleyici oldu.

Ekim ayında Ethereum’daki stablecoin’lerin toplam zincir içi işlem hacmi 2,82 trilyon dolara yükselerek, eylül ayında kaydedilen 1,94 trilyon dolarlık önceki rekoru geride bıraktı. Bu artış, aylık bazda yüzde 45’lik bir büyümeye işaret ediyor. Circle’ın USDC’si 1,62 trilyon dolarlık işlem hacmiyle ilk sırada yer alırken, onu 895,5 milyar dolar ile USDT izledi. Her iki stablecoin de önceki aya kıyasla hacmini artırdı. MakerDAO’nun DAI’si ise 136 milyar dolarlık hacimle üçüncü sırada yer aldı. Bu rakam eylül ayındaki 141,2 milyar doların ve mayıs ayındaki 470,7 milyar doların altında kaldı.

Presto Research araştırmacısı Min Jung, “Son dönemde Circle’ın halka arzı ve Genius Act yasasının geçmesinin ardından stablecoin’ler yeniden ilgi odağı oldu. Özellikle ‘likit getiri token’ları etrafındaki getiri arayışı ciddi şekilde artmış durumda” değerlendirmesinde bulundu. Veriler, stablecoin ihraççılarının ekim ayında kripto protokolleri arasında en yüksek gelir elde eden grup olduğunu ortaya koyuyor. Aylık gelirlerin yüzde 65–70’inin Tether ve Circle gibi ihraççılardan geldiği, bu oranın borç verme platformları, merkeziyetsiz borsalar ve blok zinciri altyapı projelerini geride bıraktığı belirtiliyor.

DEX işlem hacmi ekim ayında rekor kırdı: 613 milyar dolar

Merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi, ekim ayında 613,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Eylül ayında yaklaşık 500 milyar dolar olan hacim, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden düzenlemesiyle birlikte sert bir artış kaydetti.

DefiLlama verilerine göre, Uniswap ekim ayında 170,9 milyar dolarlık işlem hacmiyle liderliğini sürdürdü. Eylül ayında bu rakam 106,5 milyar dolar seviyesindeydi. PancakeSwap ise 101,9 milyar dolarlık hacimle ikinci sırada yer aldı. Merkezi borsalarda da işlem hacmi ekim ayında artış gösterdi. Toplam hacim 2,17 trilyon dolara ulaşarak Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Bu, eylül ayındaki 1,69 trilyon dolara kıyasla yüzde 28’lik bir artış anlamına geliyor.

Ekim ayında DEX hacminin toplam borsa hacmine oranı yüzde 19,84’e yükselerek bir önceki ayki yüzde 18,83’lük seviyeyi aştı. Bu artış, merkeziyetsiz platformlara olan ilgideki büyümeyi yansıtıyor. Presto Research araştırmacısı Min Jung, “Ekim ayında hem DEX hem CEX hacimlerindeki sıçramanın en önemli nedeni, 10 Ekim’de yaşanan sert piyasa düşüşüydü. Bu dalgalanma, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden şekillendirmesine yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin haftaya 107.388 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonu 109.000–110.000 dolar bandında yatay bir seyir izleyen BTC, pazartesi sabahı satış baskısının artmasıyla 110.000 doların altına geriledi. Teknik görünüm, kısa vadeli momentumun zayıfladığını ve yatırımcıların temkinli bir pozisyon aldığını gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 107.000 ilk destek, ardından 105.500–104.000 bandı kritik koruma bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü tepkilerde ise 109.000 ve 110.500 seviyeleri ilk direnç konumunda. BTC’nin yeniden 110.000 üzeri kapanışlar yapması, 112.000–113.500 dolar aralığına doğru bir toparlanmayı destekleyebilir. Ancak 107.000 altındaki kapanışlar, 105.000 seviyelerine doğru daha derin bir düzeltme riskini gündeme getirebilir. Genel görünüm, Bitcoin’de kısa vadeli negatif eğilimin korunduğunu, toparlanma için 110.000 dolar üzerinde kalıcılığın kritik olduğunu işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum haftaya 3.712 dolar seviyesinden başlarken, hafta sonu 3.856–3.900 dolar aralığında işlem gördü. Ancak yeni haftada satış baskısı hız kazanarak fiyatın 3.700 dolar seviyelerine gerilemesine neden oldu. Kısa vadede 3.700 ve 3.650 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 3.800–3.850 aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. ETH’nin 3.850 doların üzerine çıkması, fiyatı yeniden 3.900–3.950 bandına taşıyabilir. Ancak 3.700 altı kapanışlar, kısa vadede 3.600 hatta 3.550 dolar seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırabilir. Genel görünüm, Ethereum’un 3.700 üzerinde tutunmakta zorlandığı sürece zayıf seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.

Ripple (XRP)

Ripple haftaya 2,41 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonu 2,51–2,54 dolar aralığında yatay fiyatlanan XRP, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir açılış yaparak 2,40 dolar seviyesinin hemen üzerinde denge arayışına girdi. Kısa vadeli destekler 2,40 ve 2,38 seviyelerinde bulunurken, olası tepki hareketlerinde 2,45–2,48 ve 2,50–2,52 bölgeleri direnç olarak izleniyor. XRP’nin 2,50 üzerine yeniden yerleşmesi, 2,55–2,58 bandına doğru toparlanmayı destekleyebilir. Ancak 2,40 altına sarkma, kısa vadede 2,35–2,32 seviyelerine kadar bir düzeltme ihtimalini gündeme getirebilir. Genel görünüm, XRP’de zayıf görünümün korunduğunu ve yönün kısa vadede aşağı olmaya devam ettiğini gösteriyor.