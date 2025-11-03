Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 41. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Hamas anlaşmaya riayet ediyor, ancak İsrail’in sicili çok kötü. Ateşkes anlaşmasından bu yana 200’ün üzerinde masum sivil katledildi. Ne Batı Şeria’nın ilhakına ne Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesine ne de Mescid-i Aksa’nın kudsiyetine zarar verilmesine müsaade edemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Suriye’ye yaptırımlar peyderpey kalkıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki yeni döneme de dikkat çekerek, Türkiye’nin girişimleriyle ülkeye yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırıldığını açıkladı.

“Ulaştırmadan eğitime, sağlıktan ticarete kadar Suriye halkına desteğimizi sürdürüyoruz. Suriye’ye özel bir destek programı başlatıyoruz. Bu kapsamda eğitim, uzman değişimi, fizibilite ve ihtiyaç analizleri gibi alanlarda projeler hayata geçirilecek” dedi.

Erdoğan, Suriye’nin yeniden inşa sürecine özel sektör yatırımlarının da yönlendirilmesini teşvik ettiklerini belirtti.

“Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız”

Kıbrıs konusuna da değinen Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkı İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Egemen eşitliklerinden vazgeçmediler, onurluca yaşam iradesini sürdürdüler. Biz de garantör ülke olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm temelinde yürütülen mücadelenin desteklenmesi çağrısında bulundu.

“Gazze’de hala ulaşılamayan şehit cenazeleri var”

Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çeken Erdoğan, İsrail’in saldırılarının vahametini vurguladı:

“70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin kişi yaralandı. Gazze enkaz yığınına döndü, hala ulaşılamayan şehit cenazeleri var. Türkiye, ilk günden bu yana en güçlü tepkiyi veren ülkedir. 102 bin ton insani yardım ulaştırdık, diplomatik girişimlerimizle zalimlerin karşısına dikildik.”

“Sudan’ın egemenliğini korumalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki çatışmalara da değinerek İslam dünyasına çağrıda bulundu:

“El-Faşir’de yaşanan katliamları görmezden gelemeyiz. Sudan’ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını korumalıyız. İslam ülkeleri olarak başkalarından medet ummak yerine sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz” dedi.

“İslam dünyası ticarette hak ettiği payı alamıyor”

Ekonomik işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İslam ülkelerinin dünya ticaretinden yeterli payı alamadığına dikkat çekti:

“Doğal gazın yüzde 60’ı, petrolün yüzde 65’i İslam ülkelerinde olmasına rağmen dünya ticaretindeki payımız yüzde 11 seviyesinde. Bu tabloyu değiştirmek elimizde. Tercihli ticaret sistemine katılımı artırmalı, ticari işbirliğini derinleştirmeliyiz.”

“İSEDAK kapsamında 180 projeye destek verildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar İSEDAK proje destek programları kapsamında 180 projeye destek sağlandığını belirterek, “Bu yıl 23 yeni proje daha hayata geçiriliyor. Kudüs programı kapsamında 8 yeni proje de uygulamaya girecek. Helal Akreditasyon Kurumları Forumu’nun çalışmalarını tamamlayarak 2026’da faaliyete geçmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.