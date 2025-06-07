“Bayramlar Huzur Getirsin”

Konuşmasına buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek başlayan Arıkan, “Her ne kadar Allah’ın bizlere hediye ettiği bayramlardan birini idrak ediyor olsak da, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümler nedeniyle gönlümüzün bir tarafı daima yaralı. Temennimiz, gelecek bayramların tüm dünyaya barış ve huzur getirmesidir” dedi.

“Ankara Başka, Anadolu Başka Gündemle Meşgul”

Yılbaşından bu yana 40 ili ziyaret ettiğini belirten Arıkan, halkın gündemi ile Ankara’daki siyasi iktidarın gündemi arasında ciddi bir kopukluk olduğuna dikkat çekti. “Asgari ücretli, emekli, çiftçi ve esnaf hayat mücadelesi verirken, Ankara’da anayasa tartışmaları yapılıyor. Elbette yeni bir anayasaya ihtiyaç var, ancak halkın acil çözüm bekleyen sorunları akılcı adımlarla çözülmeli,” dedi.

“Emekli Maaşı En Az 35 Bin TL Olmalı”

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken Arıkan, “Bugün asgari ücret açlık sınırının altında. 22 bin TL asgari ücret ile 24 bin TL’lik açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan insanlar var. Emekli maaşı ise 14 bin TL değil, en az 35 bin TL olmalı,” ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyelerine de değinen Arıkan, “2018’de verilen 1.000 TL’lik ikramiyeyle kurban kesilebilirken, bugün 4.000 TL’lik ikramiyeyle 15 bin TL’ye çıkan kurban fiyatları arasında uçurum oluştu,” dedi.

“Çiftçi Perişan, Tarım Arazileri Elden Gidiyor”

Tarım sektörünün içinde bulunduğu zorluklara da değinen Arıkan, “600 bin çiftçi mesleğini bırakmış durumda. Tarım arazilerinin 23 milyon metrekarelik kısmı yabancılara satıldı. Bu tablo sürdürülebilir değil,” diyerek tarım politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye’de İlk ve Son Denk Bütçeyi Biz Yaptık”

Kısa süreli iktidar dönemlerini hatırlatan Arıkan, “Milli Görüş’ün iktidarda olduğu 11 ayda denk bütçeyi biz yaptık. Memura, işçiye, emekliye en yüksek zamları verdik. Bizi eleştirenler, ülkenin batacağını söyledi. Ancak Türkiye tarihinde ilk ve son kez denk bütçe bizimle gerçekleşti,” dedi.

“5 Milyon Genç Evinden Çıkamıyor”

Gençlerin karşılaştığı zorluklara da değinen Arıkan, “5 milyon gencimiz ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Evlenemiyor, sosyal hayat kuramıyor. Çünkü ekonomik koşullar el vermiyor. Bu gençler 17-18 yıl okuyup mezun oluyor ama dışarı çıkacak gücü kalmıyor,” şeklinde konuştu.

“Adil Paylaşım İçin Çalışıyoruz”

Konuşmasının sonunda partisinin siyaset anlayışını anlatan Arıkan, “Biz kim yönetmiş, kim yönetecek tartışmasında değiliz. Amacımız adil bir paylaşım ve adil bir yönetim sistemi kurmak. Tüm partilerle görüşüyoruz, her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bizim Milli Görüş anlayışımızın gereğidir,” diyerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.