Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde belediye başkanı vatandaşın karşısına geçerek sorun ve taleplerini dinledi.

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in düzenlediği 'Halk soruyor, başkan cevaplıyor' programı, vatandaşlar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda mahalle ve köylerin ihtiyaçları ile vatandaşların talepleri ele alındı. Katılımcılar, sorun ve önerilerini doğrudan Belediye Başkanı Mehmet Begit'e iletme fırsatı buldu. Toplantıda bazı mahallelerin öncelikli hizmet beklentileri de gündeme geldi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Begit, belediye hizmetlerinin tüm mahalle ve kırsal yerleşimlere eşit şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, görev süresi boyunca ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Begit'in eşit hizmet vurgusu, programda bulunan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Program, vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.