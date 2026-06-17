Mahkemeden Beyaz Et Şirketlerine Kayyum Kararında Durdurma

Beyaz et sektöründe geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında bazı üretici firmalara yönelik uygulanan denetim kayyımı kararları yargıya taşındı. Sektör temsilcilerinin itirazlarını değerlendiren mahkeme, dört şirket açısından denetim kayyımı uygulamasının durdurulmasına hükmetti.

Edinilen bilgilere göre, haklarında denetim kayyımı kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu, söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda mahkeme, bu dört firma için denetim kayyımı tedbirinin durdurulmasına karar verdi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona konu olan 13 şirketin denetim kayyımı kararına karşı yargı yoluna başvurduğunu belirterek, ilk aşamada dört şirket lehine karar çıktığını duyurdu. Yıldırım, diğer şirketlerin yaptığı başvuruların da değerlendirme aşamasında olduğunu ve kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Soruşturma kapsamında alınan denetim kayyımı kararları sektörde geniş yankı uyandırırken, mahkemenin verdiği son kararın benzer başvurular açısından emsal niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor. Gözler şimdi, kayyım uygulamasına itiraz eden diğer şirketler hakkında verilecek yargı kararlarına çevrildi.