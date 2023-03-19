Ünlü oyuncu, depremzede çocuklar için oyun düzenledi

Ünlü film ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ve Türkiye’nin önde gelen vantrologu Volkan Yörük Uşak’ın Karahallı ilçesinde depremzede çocuklar için “Gülümseten yüzler” gösterisi için sahne aldı.

Ünlü sinema film ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ve Türkiye’nin en iyi vantrologlarından birisi ve dizi oyuncusu olan Volkan Yörük “Yaralarımızı beraber saracağız” sloganıyla yola çıktıkları Uşak’ın Karahallı ilçesinde “Gülümseten yüzler” oyununu için sahne aldı. Oyun boyunca Volkan Yörük, çocuklara çeşitli şakalar ve sihirbazlıklarla birlikte kukla gösterisi yaparken sahneye çıkan çocukların sevdiği isim Nurullah Çelebi ise çocuklarla sohbet ederken merak ettikleri soruları da yanıtladı. Çocukların eğlenceli anlar yaşadıkları gösteri sonrasında İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Karahallı İlçe Kaymakamı Melih Bulgur, ilçe halkının ilçede kalan 62 depremzede vatandaşın normal hayata dönmeleri için elinden gelen gayreti sarf ettiğini ve oynatılan oyun için emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Bulgur, “İlçemizde bugün itibariyle 62 depremzede vatandaşımız bulunmakta. Bütün ilçe halkı, el ele verip bu vatandaşların normal hayata geri dönmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bugün bu kapsamda bir sosyal etkinlik gerçekleştirme gayesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncesinde il gençlik müdürlüğümüzün gönüllü üniversite öğrencilerimizle, depremzede çocuklarımız oyun ve etkinlik saati gerçekleştirdiler. Bu etkinliklerin akabinde tiyatro gösterisine çocuklarımızı ulaştırdık ve kıymetli sanatçılarımızla bir araya gelme fırsatları oldu. Aynı zamanda çocuklarımızla beraber gelen aileleri de bir günlüğüne de olsa yaşadıkları sıkıntıları geride bırakma şansına sahip oldular ve çocuklarla birlikte gülüp eğlendiler. Hepsinin yüzündeki mutluluğa şahitlik ettik. Hepimiz de bu mutluluğu paylaştık. Güzel bir gün, güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi ise bu süreçte gülümsemeye ve gülümsetmeye ihtiyaç olduğunu, bunun çabası içerisinde olduklarını söyledi. Nurullah Çelebi “Bu süreçte gülümsemeye, gülümsetmeye ihtiyacımız var. Biz de eğer gülümsetebiliyorsak, gülümseyebiliyorsak ne mutlu. Bunun çabası içerisindeyiz. Uşağa geldik, deprem görmüş çocukları gördük hep birlikte. Bir nebze onlara bugün tebessüm ettirebildiysek ne mutlu. Sosyal projeler hep devam ediyor, hep devam edecek. Zaten bana mutluluk veren şeylerin başında sosyal projeler geliyor. Gece yattığımda gülümsediğimi düşünüyorum, o yüzden bu projeler bitmez, bitmemeli” dedi.