Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’in babası son yolculuğu uğurlandı

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası Ali Sertel (67) son yolculuğunu uğurlandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ezgi Sertel’in babası Ali Sertel, şeker ve Koah hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce dört kez yoğum bakımda tedavi gören baba Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sertel’in cenazesi daha sonra İstanbul’dan alınarak memleketi Safranbolu’ya getirildi. Sertel’in naaşı daha sonra Safranbolu merkez Camiine getirildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel gözyaşlarına hakim olamadı. Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’i oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı.

Babasının tabutuna sarılarak ‘Canım babam’ diyerek gözyaşları döktü.

Ali Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.