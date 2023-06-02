Sanatçı Ümit Besen’in acı günü
OSMANİYELİ SANATÇI ÜMİT BESEN'İN VEFAT EDEN BABASI FİKRET BESEN TOPRAĞA VERİLDİ.
Magazin 02.06.2023, 17:29
Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen’in vefat eden babası Fikret Besen toprağa verildi.
Ali Bekirli Mahallesi’nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından 4 çocuk babası Fikret Besen (94), bugün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı Ümit Besen’in babası Fikret Besen’in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Sanatçı Ümit Besen, taziyeleri kabul etti.