Maruderm Kozmetik, Aile dizisinin ana sponsoru oldu

Son günlerde güçlü kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla sosyal medya ve internette sıkça konuşulan projelerden biri olan Aile dizisinin ana sponsorluğunu Maruderm Kozmetik üstlendi.

Güzelliğe doğal bir yaklaşım fikriyle yola çıkan firma kurulduğu günden beri saf ve temiz ürünleri kullanıcılarına ulaştırmayı hedeflemekte ve her geçen gün sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini eklemektedir.

Maruderm Kozmetik saf,temiz ve etkin içerikli ürünler üretme vizyonuyla yola çıkmış bir güzellik markasıdır. Hammaddelerinin neredeyse tamamını Fransa’dan getiren firma; herbisit, pestisit, paraben, ftalat, PABA, petrolatum, parafin ve herhangi bir hayvansal içerik barındırmayan ürünleri, müşterilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Senaryosunu Hakan Bonomo, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, 14 Şubat’da Show TV’de ekranlarında izleyicisi ile buluşan ‘Aile’ dizisinin konusu ise tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.