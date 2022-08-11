İstanbul'da Sibel Can rüzgarı esti! 'Konsere İmamoğlu damga vurdu'

Şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahne aldı. Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürpriz gelişi damga vurdu. Sibel Can’ı en önden izleyerek gece boyunca tüm şarkılara eşlik eden İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

'BAŞKANIM DİYEREK SESLENDİ'

Sibel Can, kendisini dinlemeye gelen İmamoğlu'na sahneden "Başkanım" diye seslendi.

Sahneden İmamoğlu’nu selamlayan Sibel Can "Bu ne güzel sürpriz, hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.