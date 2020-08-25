Çağatay’dan vazgeçip onunla mı anlaştılar? Barbaros kim olacak?

Es Medya Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra yüksek bütçeli yeni dizi Barbaros için hazırlıklara başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizi için çeşitli oyuncularla görüşülmüş ve anlaşma sağlanmıştı. Ekranların sevilen oyuncuları Çağatay Ulusoy, Taylan Biraderler bu proje için anlaşma sağlanan isimlerdi. Fakat geçen günlerde Çağatay Ulusoy'un projeden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Engin Altan Düzyatan

Barbaros dizisinde oyuncu krizi

TRT 1'de yeni sezon için hazırlıkları süren Barbaros dizisinde kulis bilgileri akılları karıştırdı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barbaros dizisinde Çağatay Ulusoy yerine Engin Altan Düzyatan'la çalışma kararı alındı. Bu karar üzerine Çağatay Ulusoy diziden ayrıldığını açıklarken, Taylan Biraderler de tepki olarak projeden çekilme kararı aldı. Taylan Biraderler'in çekilme kararının gerekçesi ise işlerine müdehale edilmesi olarak belirtildi.

Ulaş Tuna Astepe

Ulaş Tuna Astepe Barbaros dizisine devam edecek mi?

Barbaros dizisinde ana karakter olan Barbaros Hayrettin Paşa için Ulaş Tuna Astepe ile anlaşılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Astepe'ye çevrildi. Ulaş Tuna Astepe'nin senaryonun ilk bölümünü okuyup beğendiği ve ikinci bölümü okuduktan ve yönetmeni de gördükten sonra kararını açıklayacağı iddia edildi. Öte yandan ünlü oyuncu Astepe'ye yeni dizi 'Şeref Sözü' için de teklif götürüldüğü ve Tims & B tarafından verilen teklife Astepe'nin hayır dediği öğrenildi.

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy Barbaros'tan neden ayrıldı?

Barbaros dizisinde yer alacağı bilinen Çağatay Ulusoy ise bu rol için imaj değişikliğine gitmiş ve sakal bırakıp kilo almıştı. Es Medya daha önce Diriliş Ertuğrul'da beraber çalıştığı başrol Engin Altan Düzyatan'la Barbaros dizisinde de çalışmak isteyince Çağatay Ulusoy projeden ayrıldı. Çağatay Ulusoy ayrılış nedenini koronavirüs salgını ve dizi için hazırlanan platoların gecikmesi olarak göstermişti. Çağatay Ulusoy gelecek yıl için planladığı projeleri de aksatmamak için diziden ayrıldığını belirtmişti. Fakat diziden gelen kulis bilgileri olayın çok daha farklı bir durum olduğunu ortaya koydu. Barbaros dizisi için ana karakterlerin kimler olacağı henüz netleşmiş görünmüyor.