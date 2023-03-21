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Bostancı Gösteri Merkezi’nde Motive ile rap rüzgarı esecek
Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Motive, 2 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.
Magazin 21.03.2023, 13:58
Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Motive, 2 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.
Rap müziğin Türkiye’deki başarılı temsilcilerinden Tolga Serbes (Motive), 2 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Konserin biletleri ise Türkiye’nin 2022 lider etkinlik biletleme şirketi Biletinal’da satışa sunuldu.
Rap müziğe "Çekmece Flow" adlı şarkı yayımlamasıyla başlayan, 2020 yılında "Makaveli" adında bir albüm yayımlayan Motive, 2022 yılına gelindiğinde ise 7 şarkıdan oluşan "22" adlı albümünü çıkardı. Albüm, yayınlandığı hafta Spotify Top 10 Charts’da 6. sırada yer aldı.