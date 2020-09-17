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Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 'Soruşturma genişletildi'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darp eden ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkındaki soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

Magazin 17.09.2020, 08:47
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Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu H.M.'yi darp ettiği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine ‘iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur H.M. isimli kişi hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır” denildi.

“Soruşturma genişletildi”

Soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında ‘Silahla Kasten Yaralama', ‘Hakaret', ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve ‘Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

#halil sezai #dayak #yaşlı #savcılık #Tuzla #Istanbul
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