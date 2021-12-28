Hayatımızın tamamen teknoloji özelinde şekillenmesi, akıllı ekranlar karşısında saatler geçirmek ve hareketsiz yaşamla birlikte stres seviyesinin artması uzun vadede kaygı bozukluğu ve beraberinde de Antidepresan kullanımını tetikliyor. Özellikle sosyal medyayı yoğun şekilde kullanan kişilerde sıklıkla görülen stres, kaygı, beğenilme ihtiyacı ve görünürlük çabası kişinin psikolojisini de olumsuz etkileyerek uykusuzluğa neden oluyor. Düzenli uykusuzluk ve sürekli artan kaygı seviyesi ise kişileri Antidepresan kullanımına itiyor. Uzmanlar ise Antidepresan kullanmak istemeyen kişilerin son dönemlerde strese ve uykusuzluğa doğal çözüm sunacak arayışlara girdiklerini belirtiyorlar.

ANTİDEPRESANA KARŞI AĞIRLIKLI BATTANİYE!

Kaygı ve stres kaynaklı uykusuzluğun çözümü için reçete sunan uzmanların altını çizdiği en önemli husus uyumadan önce herhangi bir dijital uyaranın etkisi altında kalmamak ve stres atmak için akşamları egzersiz, koşu ve yürüyüşler yapmak. Diğer bir çözüm ise Türkiye’de piyasaya sürüldüğünden bu yana yoğun bir ilgi gören, uykusuzluğun doğal çaresi olarak hekimlerin hastalarına sıklıkla önerdiği Sinada Ağırlıklı Battaniye kullanmak. Uzmanlar Derin Basınç Stimülasyonu ile kaslara uyku anında masaj terapisi sunan Sinada Ağırlıklı Battaniyenin, kişide uyandırdığı sarılma hissiyle birlikte güven hissini tetiklediğini ve böylece kaygı seviyesini düşürerek stresten arındırdığını bunun da doğal sonucu olarak deliksiz uyumayı sağladığını ifade ediyor.