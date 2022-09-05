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Aleyna Tilki konserini neden iptal etti?
İstanbul Kadıköy'de sahne almaya hazırlanan Aleyna Tilki son anda konserini iptal ettiğini açıkladı. Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde sitem ederek "Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…" demişti.
Magazin 05.09.2022, 15:29
Konserlerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalan Aleyna Tilki son konserinin de iptal olmasıyla yıkıldı.
Aleyna Tilki dün akşam yaptığı paylaşımda "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerimizi organizasyon tarafından son anda ihlal ettiklerinden dolayı bugünkü sahneye çıkamıyorum. Oysa hepiniz görmek çok istemiştim. Son anda bana yaşatılan bu aksaklığın kasıtlı olduğuna inanıyorum" dedi.
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