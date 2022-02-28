Aleyna Tilki'den çirkin el hareketi!

Yaptığı hareketler ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki klibi bir kaç gün önce paylaştığı bir görselde file çorabın üstünden giydiği külotla pozlar vermiş ve tepkilere neden olmuştu. Bugün yaptığı paylaşımda yaptığı hareketin de kendisini eleştirenlere yönelik olduğu tahmin ediliyor.

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN YAPTIĞI HAREKET