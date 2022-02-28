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Aleyna Tilki'den çirkin el hareketi!
Sevilen şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. El hareketi ile birilerine cevap niteliğinde yaptığı çirkin hareket, tepki çekti.
Magazin 28.02.2022, 21:17 28.02.2022, 21:21
Yaptığı hareketler ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki klibi bir kaç gün önce paylaştığı bir görselde file çorabın üstünden giydiği külotla pozlar vermiş ve tepkilere neden olmuştu. Bugün yaptığı paylaşımda yaptığı hareketin de kendisini eleştirenlere yönelik olduğu tahmin ediliyor.
İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN YAPTIĞI HAREKET