Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile birlikte UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip Halime Özke'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Program kapsamında mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen başkanlar, ilçenin ihtiyaç ve önceliklerini değerlendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Beyağaç'ta bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile birlikte gerçekleştirilen programın ilk durağı, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası tedavi süreci devam eden UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip Halime Özke oldu. Başkanlar, Halime Özke'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından Çavuşoğlu ve Pütün, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Beyağaç'ın öncelikli ihtiyaçları, mahallelerden gelen talepler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinemiz, hemşehrimiz Halime Özke ablamızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Halime ablamıza Rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden sevenleriyle birlikte olmasını temenni ediyorum.' dedi.

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıya da değinen Başkan Pütün, ' Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla, muhtarlarımızla bir araya gelerek Beyağaç'ımızın ihtiyaçlarını, taleplerini ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Mahallelerimizin sesi olan kıymetli muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinledik. Ortak akıl, istişare ve güçlü iş birliğiyle ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaret ve istişare toplantısının, Beyağaç'ta yürütülecek hizmet ve yatırımların planlanması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.