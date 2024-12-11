Disiplin Kurulu Kararı

CHP Disiplin Kurulu, yaptığı toplantıda Lütfü Savaş'ın durumu ele aldı. Alınan karar doğrultusunda, Savaş’ın partiden ihraç edilmesine hükmedildi. Daha önce partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Savaş, adaylığıyla ilgili tartışmaların ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Yerel Seçim Sonuçları ve Tartışmalar

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Seçim süreci boyunca adaylığı tartışmalara neden olan Savaş, seçim sonrası yaptığı bazı açıklamalarla partisiyle arasında gerginlik yaşamış ve disipline sevk edilmişti.

Parti Disiplinine Uyumsuzluk Gerekçesi

Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Lütfü Savaş’ın partinin temel ilkelerine ve disiplin kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihraç edildiği belirtildi. Kararın, CHP’nin yerel yönetim politikaları ve parti içi düzenini koruma amacıyla alındığı ifade edildi.

Siyasi Geleceği Merak Konusu

Lütfü Savaş’ın CHP’den ihraç edilmesi, Hatay siyasetinde önemli bir boşluk yaratabilir. Savaş’ın bundan sonraki siyasi yolculuğunu nasıl sürdüreceği ise kamuoyunda merak konusu. Parti içerisindeki bu karar, CHP'nin yaklaşan seçimlere yönelik iç dinamiklerini şekillendirme sürecine ışık tutuyor.