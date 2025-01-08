Basın toplantısına UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcıları Ayşem Ulusoy ve Barış Dillioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Arkın Obdan, Serkan Eren, Serdar Ayırtman, Murat Gümüşlüol, Yüksel Kahraman, İbrahim Halil Delgezenli, Ayfer Vurgun ve Özgecan Er Çevlik, UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler, UTİKAD İcra Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı.

“KALKINMA YOLU PROJESİ TÜRKİYE’NİN TRANSİT TAŞIMACILIKTA HUB OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK”

Başkan Bilgehan Engin, Türkiye’nin transit taşımacılıkta bir hub olma potansiyeline vurgu yaparak stratejik konumunun sağladığı avantajları aktardı. Devam eden Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Engin, “Kalkınma Yolu Projesi heyecan verici bir proje. 2029 sonunda hayata geçmesi planlanıyor. Fav Limanı'nı Irak ile yapılan iş birliğiyle karayolu ve demiryoluyla Avrupa'ya bağlamak istiyoruz. Kalkınma Yolu Projesi demiryolu taşımacılığının ülkemizin dış ticaretindeki payının arttırılması ve Türkiye'nin taşımacılık gelirlerinin artması adına önemli." dedi.

“SURİYE’DEKİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE’NİN TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK”

2024’ün sonlarında Suriye’de yaşanan rejim değişikliğinin Türkiye’nin bölgedeki stratejik önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Başkan Engin, ticaret hacminde artış olacağını vurguladı. Siyasal gelişmenin lojistik sektörü açısından pozitif yönde olduğunu kaydeden Başkan Engin, inşaat ve yapı malzemelerinde lojistik ihtiyacın artacağına ve taşımacılığın da hareketleneceğine işaret etti.

KÜRESEL İKLİM KRİZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

Küresel iklim krizinin etkisiyle Panama Kanalı’nda yaşanan tarihin en büyük kuraklığı olarak nitelendirilen 170’e yakın ülkenin etkilendiği kuraklığın 2024 yılında denizyolu taşımacılığında domino etkisine neden olduğunu belirten Başkan Engin, günlük gemi geçiş sayısının azaldığına, kargo gemilerinin taşıdıkları yüklemelere sınır getirildiğine ve spot navlun fiyatlarında yükselişe dikkat çekti.

“LOJİSTİK SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATINDA ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP”

Hizmet ihracatında lojistik ve taşımacılık sektörünün önemli bir paya sahip olduğunu belirten Başkan Engin en güncel verileri açıkladı. TÜİK verilerine göre, Ocak-Ekim 2024 döneminde ihracatın değer bazında yüzde 59,52'sinin denizyolu, yüzde 27,18'inin karayolu, yüzde 12,48'inin havayoluyla yapıldığını kaydeden Başkan Engin, ağırlık bazında ise yüzde 87,07'sinin denizyolu, yüzde 11,89'unun karayolu, yüzde 0,7'sinin demiryolu, yüzde 0,45'inin havayolu ile taşındığını söyledi. Engin, "112,5 milyar dolarlık hizmet ihracatının yaklaşık 15 milyar doları yük gelirlerinden oluşuyor. Yıl sonunda hizmet ihracatının 117 milyar dolara ulaşması bekleniyor.” şeklinde konuştu.

“UTİKAD’IN MARKA ETKİNLİĞİ TÜRKİYE LOGISTICS SUMMIT GELENEKSELLEŞTİRİLECEK”

2024 yılında lojistik sektörüne marka bir etkinlik kazandırdıklarını belirten Başkan Engin, 23 Ekim’de düzenlenen Türkiye Logistics Summit’in Türkiye’yi lojistikte merkez haline getirme hedefiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Engin, Türkiye’nin en büyük lojistik buluşması Türkiye Logistics Summit’in 100 milyar dolarlık lojistik sektörünü buluşturan bir etkinlik olarak geleneksel hale getirileceğini açıkladı.

UTİKAD SEKTÖRDE FARKINDALIĞI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

Başkan Engin ayrıca UTİKAD'ın İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) uygulamasına yönelik sektörde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ICS2 Sürüm 3 bilgilendirme seminerleri ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’ne etkin katılımları hakkında bilgi aktardı.

Toplantıda, Lojistik Sektörü Raporu, Müşteriler İçin Beyan Edilmemiş/Gizli Tehlikeli Maddeleri Önleme Rehberi ve Dolandırıcılık Teşebbüsleri İçin Alınabilecek Önlemlere Yönelik Tavsiye Rehberi gibi önemli çalışmaların 2024 yılında yayımlandığını belirten Başkan Engin, geçen yıl hayata geçirilen UTİKAD TV'nin lojistik sektörünün güncel gelişmelerinin ele alındığı içeriklerin üretildiği bir platforma dönüştüğünün altını çizdi.

“LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ KADIN ÇALIŞANLARIN ETKİSİNİ GÖRÜNÜR KILACAĞIZ”

2024 yılında UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu tarafından yürütülen bir başka önemli çalışmaya değinen Başkan Engin, “Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu” ile bu sene lojistik sektöründeki kadın çalışanların etkisini görünür kılacaklarını açıkladı. Başkan Engin, “Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu”ndaki analizlerle lojistik sektöründeki kadın çalışanların önündeki bariyerleri azaltmak, kadınların ulusal ve uluslararası teşvik ve desteklerden yararlanmalarını sağlamak ve yönetim kademesinde kadın istihdamını artırarak karar verme süreçlerinde kadınların pozitif değerlerini ortaya koyabilecekleri şirket yapılarının sayısını artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

UTİKAD ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK İŞ BİRLİKLERİ YAPIYOR

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy da UTİKAD’ın 2025 yılında hayata geçireceği “Tersine Mentorlük” projesi hakkında bilgi verdi. Ulusoy, “Alışmışın aksine ‘Tersine Mentorlük' programı ile usta-çırak ilişkisi de farklılaşıyor. Üniversite öğrencileri, yöneticilere iş hayatıyla ilgili yol gösteriyor. Üniversite öğrencilerinin vizyonları ile şirketin gelişimine katkı sağlanıyor.” dedi.

SEKTÖRÜN 2025 YILI BEKLENTİLERİ

2025 yılına ilişkin beklentileri değerlendiren Başkan Engin, "Sektörümüzün geleceğine dair öngörülerimize göre, küresel krizlerin etkilerinin en az seviyede hissedilmesine yönelik çözüm önerilerimiz ile 2025 yılında daha etkin ve sürdürülebilir lojistik çözümleri sunmaya odaklanarak, gelişmeleri yakından takip ederek sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

UTİKAD’ın sektöre yönelik 2025 yılı beklentileri aşağıdaki gibi sıralandı:

• Ülkemiz Üzerinden Geçen Transit Taşımacılığın Geliştirilmesi

• Demiryolu Yük Taşımacılığında Altyapı Yatırımlarının Artırılması

• Vize Alım Süreçlerinin İyileştirilmesi

• Geçiş Belgesi Kotalarının Artırılması

• Sürücü Eksikliğinin Giderilmesi İçin Çalışmalar Yapılması

• Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Rekabetin Canlandırılması

• Orta Koridor’un Rekabetçi Hale Getirilmesi Yönünde Çalışmalar Yapılması

• Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Başta Olmak Üzere Uluslararası Yük Taşımacılığı Kurallarını Belirleyen Mevzuatın Sektörle Uyumlu Hale Gelmesi

• Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Çerçevesinde Kamu İdaresi Tarafından Taşımacılık Sektörüne Destek ve Teşviklerin Sağlanması

• Yeşil Lojistik Belgesi Başvuru Süreçlerinin Kolaylaştırılması

• E-Ticaretin Gelişimi İçin Vergilerde Düzenleme Yapılması

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Alım Süreçlerinin Kolaylaştırılması

• NCTS – Faz 5 Süreçlerinin İyileştirilmesi

• Transit Kargolar İçin Antrepo Süreçlerinin Kolaylaştırılması