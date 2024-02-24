119 dernek üyesinin yanısıra basın mensupları ve katılımcıların bulunduğu Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçildi. Açılış konuşmasını yapan Dr. Kayıhan Özdemir Turan “Bir asırlık çınar olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında ülkemiz ekonomisine, sosyal hayatına ve sektörümüze hizmet etmek, gelişimine ve ilerlemesine destek olmak ve kalıcı eserler bırakmak adına hep birlikte çok çalışacağız” dedi.

Turan “Giriş aidatı ödemesi ile birlikte başvuru evraklarını eksiksiz dernek merkezimize ulaştıran, ülkemizdeki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde lojistik hizmet sağlamak üzere belirlenen yetki belgesine sahip olan ve ilk genel kurulumuzun hazirun listesinde yer alan 204 üyemizin her biri LojiDer’in kurucu üyesidir. Derneğimize giriş aidatını yatıran 255 firmamızın kayıt işlemleri devam etmektedir. Üye sayımızı ilk yıl sonunda 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

LojiDer’in ülkemizin 7 bölgesinden ve toplam 18 ilinden üyesi olduğuna değinen Turan, Tekirdağ’dan, Düzce’den, Şanlıurfa’dan, Konya’dan, Gaziantep’ten, Mersin’den, Hatay’dan, Antalya’dan, İzmir’den, Kocaeli’nden, İstanbul’dan ülkemizin dört bir yanından Genel Kurul’a katılım olduğunu belirtti. Üyelik işlemleri tamamlanan LojiDer üyelerinin bir veya birden fazla yetki belgesine sahip olduğuna vurgu yapan Turan, bugün için LojiDer üyelerinin 157’sinin TİO belgesi, 66’sının L2 belgesi, 35’inin K Belgesi, 14’ünün Gümrük Müşavirlik belgesi, 59’unun da diğer tip mesleki yeterlilik belgeleri bulunduğunu ifade etti.

Turan konuşmasında “LojiDer üyelerinin 2023 yılında yarattığı ciro ve ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar 350 milyon amerikan dolarıdır. Yaklaşık 6000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu istihdamın %15’i kadın. Üyelerimiz 17 adet kadın sürücü istihdamı sağlıyor” dedi. Turan, uluslararası faaliyet ve çalışmalar ile global ölçekte güçlü bir STK olma yolunda önemli adımlar atacak olan LojiDer’in 19 Şubat 2024 tarihinde Avrupa Lojistik Derneği – ELA’nın (European Logistics Association) üyesi olduğunu duyurdu. Genel Kurul’da derneğin geçmiş dönem işletme hesap özeti onaylandı, 2024 aidatı ve 2024 yılı bütçesi ve tüzük değişiklikleri ile ilgili maddeler kabul edildi.

Genel Kurul’un son maddesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi ve önümüzdeki üç yıllık dönem için bu kurularda görev ve sorumluluk alacak Yönetim Kadrosu belirlendi.

LojiDer’in Öncelikli Hedefleri

Seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması yapan Dr Kayıhan Özdemir Turan, “Yönetim Kurulu üyeleri olarak her bir üyemizin yenilikçi fikirlerine, yaşadığınız problemleri çözüm önerileri ile birlikte iletmenize, yapıcı eleştirilerine ve her daim desteğinize ihtiyacımız olacaktır” dedi.

En kısa zamanda çalışma gruplarının oluşturulacağına vurgu yapan Turan, Türkiye’nin en yoğun ticaretinin Avrupa ile olduğuna, bu kapsamda Avrupa sınır kapısı geçişlerinde AB fonlarından da faydalanarak çevre dostu ve yenilikçi çözüm önerine yönelik LojiDer projelerinin olduğuna vurgu yaptı. Turan “Ülkemizin uzakdoğu ile bağlantısı olan Orta Koridorun daha etkin kullanılmasına yönelik çevre dostu ve yenilikçi projelerimizi sektörümüz ile yakında paylaşacağız” ifadesinde bulundu.

Sektörümüzün gelecekteki insan kaynağının ve özellikle yöneticilerinin yetiştirilmesinde üniversitelerimizde verilen lojistik eğitiminin öneminin tartışılmaz olduğuna vurgu yapan Turan, 2023 yılı üniversite sınav sonucu sonrası lojistik programlarına yerleştirilen öğrencilerimizin tavan başarı sırasının 8092 olduğunu, LojiDer’in yapacağı çalışmalarla bu sıranın binli sayılara gelmesinin sağlanacağına vurgu yaptı