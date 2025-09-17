Çırağan Palace Kempinski Otel’de gerçekleştirilen törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Logitrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Sünel ile her iki şirketin üst düzey temsilcileri katılım gösterdi.

Logitrans Lojistik; kara, hava, deniz ve demiryolu üzerinden komple ve parsiyel taşımalar için 360 derece lojistik hizmeti sunuyor. Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya oradan Uzak Asya’da Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada gümrükleme, sigortalama, depolama ve taşımacılık hizmetleri 12 ülkede bulunan 21 ofis, 500’den fazla çalışan ve 600 araçlık filo ile sunuluyor.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “Logitrans Lojistik, iş birliğimizin çok uzun yıllara dayandığı, geniş bir coğrafyada tüm taşıma modellerinde faaliyet gösteren değerli bir iş ortağımızdır. Tren Yüklemeli Tenteli Perdeli Multi-Ride aracımız, intermodal taşımacılık için patent şampiyonu mühendislerimiz tarafından ödüllü Ar-Ge Merkezlerimizde geliştirildi. 1.000.000 km’de onaylanan araçlarımızın üstün dayanıklılığı ve verimi kara tren ve deniz yolunda kesintisiz operasyon ve rekabetçilik sağlıyor. Logitrans’ın intermodal operasyonlarında ve düşük karbon ekonomisine geçişte desteklemeye devam ediyoruz. Logitrans’ın Çin, Afrika ve Avrupa’ya kadar uzanan operasyonu birbirinden çok farklı coğrafyaları yani farklı yük, yükleme, yol ve iklim şartlarını içine alıyor. Bütün olarak dayanıklılık ve fonksiyon testlerine tabii tutulan araçlarımız Avrupa’nın en yüksek test çeşitlilik ve kapasitene sahip merkezlerimizde yetkin ekiplerimiz tarafından farklı iklim koşullarında -70 dereceden +130 dereceye kadar ve toza, kuma, yağmura, korozyona karşı test edildi, onaylandı. İş birliğimizin uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu’nun ardından gerçekleştirilen yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Logitrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Sünel: ‘Bugün, Tırsan ve Logitrans arasındaki güçlü iş birliğinin somut bir sonucunu, 600. treylerimizi filomuza katarak kutluyoruz.Bu yatırım sadece bir sayıdan ibaret değil. Treylerlerin tamamının P400 tren taşımacılığına uygun olması sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırıyor ve düşük karbon ekonomisine geçiş hedeflerimiz kapsamında emisyonlarımızı düşürüyoruz. Yeni treylerler yatırımlarımız ile intermodal operasyonlarımızı güçlendirerek, ekonomik maliyet ve zaman tasarrufu hedefliyoruz. Ekipmanlar özellikle Orta Koridor'da Çin-Türkiye-Avrupa taşımalarımızda kullanılacak.Bu haftadan itibaren, Halkalı-Duisburg arasında karşılıklı olarak haftada iki tren seferi başlattık. Böylece haftalık 16, aylık ise 64 araçlık bir taşıma kapasitesi oluşturduk. Ekim ayında ise sefer sayımızı haftada üçe çıkararak haftalık 24, aylık ise 96 araçlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz.Bu başarının arkasındaki herkese ve her şeye teşekkür ediyorum.Yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim’ dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunar.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru çözümdür.