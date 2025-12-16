CNR markası için 4 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, CNR Expoistanbul, Evteks ve CNR İMOB İstanbul Mobilya Fuarı markaları da icradan satış listesinde yer aldı.

CNR Markası ve Bağlı Fuar Markaları Satışta

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan icra ilanlarına göre, patentli CNR markası 4 milyon lira muhammen bedelle açık artırmaya çıkarıldı. Aynı dosya kapsamında CNR Expoistanbul markası da satış listesinde yer aldı.

Bunun yanı sıra, tekstil ve ev dekorasyonu sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan Evteks Fuarı markasının yüzde 50 hissesi için 2,5 milyon lira muhammen bedel belirlendi. CNR İMOB İstanbul Mobilya Fuarı markası ise 3 milyon lira bedelle satışa sunuldu.

Açık Artırmalar 2026’nın İlk Aylarında

İcra dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu markalara ilişkin açık artırmalar 2026 yılı Ocak ve Şubat aylarında, farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. İhaleler elektronik ortamda ve icra mevzuatı çerçevesinde yapılacak.

CNR, 1985’te Kuruldu, Fuarcılığın Markası Oldu

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş., Ceyda Erem tarafından 1985 yılında İstanbul’da kuruldu. Yıllar içinde büyüyerek Türkiye’nin en büyük fuar organizatörlerinden biri haline gelen CNR, CNR Holding çatısı altında 17’den fazla şirketi bünyesinde barındırdı. CNR Expo başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası fuar markası geliştirildi.

Pandemi Sonrası Süreç ve İflas Kararı

CNR, küresel ölçekte fuar sektörünü durma noktasına getiren Covid-19 pandemisinden en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Şirket hakkında 2021 yılında iflas kararı verilmiş, ancak yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay’a taşınmış ve 2022 yılında iflas kararının kaldırıldığı açıklanmıştı.

Ancak son günlerde art arda yayımlanan icra ilanlarında, satışların 2022 tarihli iflas dosyası kapsamında gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Fuar Sektöründe Dikkatle İzlenen Süreç

CNR markası ve bünyesindeki fuar markalarının icradan satışa çıkarılması, Türkiye fuarcılık sektörü açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İhalelerin sonucu ve markaların yeni sahipleri, sektörün geleceği açısından yakından takip edilecek.

KAYNAK: haberhürriyeti.com / Özlem Ermiş Beyhan