Cumhurbaşkanlığı Kurulu’ndan ‘Lise Eğitimi’ Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurul üyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri bir araya gelerek lise eğitim sisteminin geleceğini masaya yatırdı.

Toplantıda, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik öneriler ele alındı. Görüşmelerin ardından hazırlanan “Lise Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Değerlendirme Raporu” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

Zorunlu Eğitim Süresi Yeniden Değerlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, sanayi ve ticaret sektörlerinden gelen “nitelikli eleman” talepleri doğrultusunda zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtmişti.

Tekin, “Sektör temsilcileriyle görüştük. Eğitim süresinin ve modelin günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Olası modelleri tartıştıktan sonra kararımızı kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Model İçin Kabine Onayı Bekleniyor

Bakan Tekin, 5 Ekim’de yaptığı bir başka açıklamada ise, hazırlanan raporun kabineye sunulacağını duyurmuştu:

“Raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız” diyen Tekin, değişikliğin hem mesleki eğitimi güçlendirmeyi hem de öğrencilerin istihdam odaklı yönlendirilmesini hedeflediğini vurgulamıştı.

Lise Süresi Kısalacak mı?

Raporda hangi modelin öne çıktığı henüz açıklanmadı. Ancak eğitim kaynaklarına göre, üzerinde durulan seçeneklerden biri 3 yıllık lise modeli ve zorunlu eğitimin toplam süresinin 11 yıla indirilmesi yönünde.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonrası, konunun önümüzdeki günlerde Kabine gündemine taşınması bekleniyor.