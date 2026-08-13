CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın Edirne’de bir evde yaşadığı öne sürülen tartışma, karşılıklı şikâyetlerin ardından adli soruşturmaya taşındı. Olay sırasında Yazgan’ın darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda gündem oluşturdu.

İddiaya göre, bir grup kişinin bulunduğu evde başlayan tartışma, Yazgan’ın evdeki bir kadına yönelik tacizde bulunduğu öne sürülmesinin ardından büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yazgan’ın bazı kişiler tarafından darbedildiği ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

Olayın ardından Yazgan’ın darp edildiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu, karşı tarafın ise milletvekili hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Edirne’de olayla ilgili soruşturma başlatılırken tarafların ifadelerine başvuruldu.

Başsavcılıktan re’sen soruşturma

Olayla ilgili yeni gelişme ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılık, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz ile 102/1-2. cümlede düzenlenen sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında olayın görüntüleri ve tarafların beyanlarının inceleneceği, iddiaların tüm yönleriyle araştırılacağı belirtildi.

Öte yandan, soruşturmaya konu olan taciz ve cinsel saldırı iddiaları henüz kesinleşmiş bir yargı kararıyla sabit değil.