Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak geçtiğimiz 25 yılda enerji ve madencilik alanında atılan ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü vesilesi ile sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videoda AK Parti'nin 25'inci yaşını kutlayan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 25 yılda enerji ve madencilik alanında geldiği noktaya ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin açıklamalar yaptı.

Geride kalan 25 yıllık süreçte en büyük dönüşümlerden birini enerji ve madencilik alanında gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, '24 yıl önce 31 bin megavat olan elektrik kurulu gücümüzü 126 bin megavata çıkardık. Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 26'dan yüzde 63'e yükselttik. 26 milyon olan elektrik abone sayısı bugün 52 milyona ulaştı' diye konuştu.

Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle büyük hamleler yaptıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, 'Akkuyu Nükleer Güç Santralini modern bir enerji üssü olarak devreye alıyoruz' dedi.

'Doğal gazı bugün 81 ile, ilçelere, beldelere ve köylere ulaştırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye'de her haneye doğal gazı götüreceğiz' vizyonunu hatırlatan Bakan Bayraktar, 'İktidara geldiğimizde sadece 5 ilde bulunan doğal gazı bugün 81 ile, ilçelere, beldelere ve köylere ulaştırdık. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısını 23 milyona çıkardık. Bugün 73 milyon vatandaşımız doğal gaz konforundan yararlanabilir hale geldi' diye konuştu.

Bakan Bayraktar, artan talebi karşılamak için boru hatları, yer altı depoları, LNG terminalleri ve yüzer gazlaştırma tesisleriyle altyapıyı güçlendirdiklerini de kaydetti.

Dünyanın dördüncü büyük enerji filosu

2016 yılında hayata geçirdikleri Milli Enerji ve Maden Politikası ile milli enerji filosunu kurduklarını anlatan Bakan Bayraktar, 'Bugün 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. Fatih Sondaj Gemimiz, 2020 yılında Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Gazı üç yıldan kısa sürede milletimizin hizmetine sunduk ve bugün 4 milyon evin gaz ihtiyacını karşılar hale geldik' ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye'nin Simgesi Gabar

AK Parti'nin kavganın değil kucaklaşmanın, gerilimin değil dayanışmanın partisi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, bunun en somut örneklerinden birinin Şırnak olduğuna vurgu yaparak, '2021 yılında Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü keşfettik. Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar bugün üretimin, istihdamın ve kalkınmanın merkezi; Terörsüz Türkiye'nin simgesi haline geldi' şeklinde konuştu.

'AK Partimizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz'

Yakın coğrafyadaki gelişmelerin yerli enerji kaynaklarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Bayraktar, bu nedenle yer altı zenginliklerini değerlendirmeyi bir tercih değil, zorunluluk olarak gördüklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, madencilikte 'önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' anlayışıyla hareket ettiklerini ve madenleri çevreyle uyumlu, yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Gelinen noktada yeni bir sürece girildiğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, 'AK Partimizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz. Elektrikleşme, dijitalleşme ve dayanıklılığı merkeze alan yeni bir enerji mimarisi oluşturacağız. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracak, doğal gaz ve elektrik altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Enerjimizi daha verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu sürekli iyileştireceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

'Petrol ve doğal gaz üretimini artıracağız'

Sadece Mavi Vatan'da değil; Somali'de, Irak'ta, Libya'da ve Pakistan'da da yeni başarı hikâyeleri yazacaklarını söyleyen Bayraktar, yeni teknolojilerle yurt içinde ve yurt dışında petrol ve doğal gaz üretimini artıracaklarını kaydetti. Akkuyu'dan ilk elektriği üreterek Türkiye'yi nükleer lige taşıyacaklarını söyleyen Bakan Bayraktar; Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projeleriyle nükleer teknolojide yeni bir dönemi başlatacaklarını vurguladı.

'Milli şirketlerimizi küresel şampiyonlara dönüştüreceğiz'

Milli enerji filosunu ve küresel operasyonları büyüteceklerini ifade eden Bakan Bayraktar, 'Milli şirketlerimizi küresel şampiyonlara dönüştüreceğiz. Nadir toprak elementlerini ekonomimize kazandıracak, kritik ve stratejik madenlerde rekabet gücümüzü artıracağız. Çevreyi koruyarak iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerimize ulaşacağız' diye konuştu.

'Partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz'

Bakan Bayraktar, 'Kızılelmamız; Türkiye'yi enerjide ve madenlerde tam bağımsız kılmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı Enerjinin de Yüzyılı yapmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüz yine AK Parti olacaktır. Bu vesile ile Partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vizyonuyla bizlere daima yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletimizle çeyrek asır. Türkiye geleceğe hazır' ifadelerini kullandı.