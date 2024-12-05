Lima Logistics, dünya çapında erişilebilirliği artırma hedefiyle, havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu, intermodal, ekspres kurye, fuar ve etkinlik lojistiği, bozulabilir kargo taşımacılığı ve proje taşımacılığı alanlarında inovatif çözümler sunarak globalleşme vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. 80’den fazla ülkeden gelen 2.000 katılımcının yer aldığı ve 50.000’in üzerinde ziyaretçinin buluştuğu bu büyük fuar organizasyonda Lima Logistics Denizyolu Network Geliştirme Müdürü Murat Kılıç ve Otomotiv Ticari Hat Müdürü Ramazan Bedir ile Türkiye’yi başarıyla temsil ederek 300’den fazla temas gerçekleştirdi.

Küresel İşbirliklerinde Önemli Adımlar

Fuar kapsamında Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya pavilyonlarını ziyaret eden Lima Logistics ekibi, bu bölgelerde iş birliğini artıracak olumlu bağlantılar kurdu. Yapılan görüşmeler, özellikle havayolu lojistik taşımacılığı alanında önemli fırsatlar doğururken, Lima Logistics’in bünyesine yeni acenteler ve interaktif iş ortakları kazandırdı.

Stratejik Ziyaretler ve Operasyonel Gelişim

Lima Logistics ekibi, Çin ziyaretini yalnızca fuarla sınırlı tutmayarak, Ningbo, Şangay ve Hong Kong merkezli denizyolu acentelerini ve iş ortaklarını ziyaret etti. Ayrıca THY Şangay merkezi ve Silkway Havayolları Hong Kong merkezi ile yapılan görüşmeler, havayolu taşımacılığına yönelik yeni iş birliği fırsatları doğurdu.

Yenilikçi yaklaşımı ve hizmet kalitesini sürekli geliştirme anlayışıyla hareket eden Lima Logistics, Çin çıkarmasıyla hem operasyonel gücünü artırdı hem de uluslararası lojistik sektöründe öncü konumunu bir kez daha güçlendirdi.