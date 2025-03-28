Daha önce yayımlanan "2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" doğrultusunda son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 olarak belirlenmişti. Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin sürecinin öğrencilere mağduriyet yaratmaması için MEB tarafından başvuru süresi 16 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ayrıca okul müdürlüklerinin başvuru onay işlemleri için belirlenen son tarih de güncellendi. Daha önce 14 Nisan 2025 olarak duyurulan onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları ve okul müdürlüklerinden onay işlemlerini takip etmeleri önem taşıyor.