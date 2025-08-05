Tam Puan Alanların Yarısı Memleketini Tercih Etti

2025 LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 719 öğrenci, 28 farklı ildeki 50 okula dağıldı. Bu öğrencilerin yüzde 40,56’sı memleketlerinde bulunan okulları tercih etti. Son üç yılın en yüksek oranı olarak dikkat çeken bu veri, öğrencilerin artık büyükşehirler yerine kendi şehirlerindeki başarılı liselere yöneldiğini gösteriyor.

Yüzdelik Dilimlerde de Yerel Okullar Öne Çıktı

Yüzde 5’lik başarı dilimindeki öğrencilerin yüzde 88,07’si, yüzde 10’luk dilimdeki öğrencilerin ise büyük bölümü kendi illerindeki okullara yerleşti. Bu durum, Anadolu’da yükselen eğitim kalitesiyle birlikte nitelikli devlet liselerinin cazibesinin arttığını ortaya koydu. Genel olarak tüm öğrencilerin yüzde 92,22’si, kendi illerinde bulunan liselere yerleşti.

Merkezi Yerleştirmede Yüzde 95’in Üzerinde Başarı

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın yüzde 95,57’si dolarken, merkezi yerleştirmeye başvuran öğrencilerin yüzde 90,72’si ilk beş tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme kapsamında ise öğrencilerin yüzde 95,01’i ilk üç tercihinden birine girmeyi başardı.

Nakil Süreci Başladı

İlk yerleştirme sonuçlarına göre tercih ettiği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için iki dönem halinde nakil süreci başlatıldı. Birinci nakil tercih dönemi 5 Ağustos’ta sona erecek ve sonuçlar 8 Ağustos’ta ilan edilecek. İkinci nakil dönemi ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos’ta duyurulacak.

15-21 Ağustos tarihleri arasında ise hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları alınacak.

Anadolu’da Devlet Liselerine Yönelim Artıyor

Yerleştirme verileri, öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, ailelerinden ve yaşadıkları şehirlerden uzaklaşmadan nitelikli bir eğitim almaya da önem verdiklerini ortaya koyuyor. Anadolu’nun farklı şehirlerindeki fen liseleri ve proje okullarının yükselen grafiği, büyükşehir dışındaki okulların da cazip alternatifler sunduğunu gözler önüne seriyor.