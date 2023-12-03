Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu fırlatması sonrasında bölgede gerilim artarken, Pyongyang yönetimi ABD’ye bir kez daha meydan okudu. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kore'nin uzay varlıklarına yönelik herhangi bir saldırı savaş ilanı olarak kabul edilecektir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD Uzay Kuvvetleri’nden bir yetkilinin Pyongyang’ın yörüngeye gönderdiği casus uyduya saldırıyı ima eden söylemlerde bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, “ABD’li askeri uzmanlar, ABD Uzay Kuvvetleri'nin düşmanın uydu ve yer istasyonunu fiziksel olarak yok etmekle kalmayıp, aynı zamanda sinyal bozucular ve siber saldırılar yoluyla etkisiz hale getirebileceğini belirtmektedir. ABD Uzay Kuvvetleri'nin Kuzey Kore'nin casus uydusuna yönelik içler acısı düşmanlığı, Kuzey Kore'nin egemenliğine bir meydan okuma ve savaş ilanı olduğu için asla göz ardı edilemez” ifadelerine yer verildi.

“Uluslararası hukuka uygun”

Uluslararası hukuka göre uzaya fırlatılan herhangi bir cismin fırlatan devletin yetki alanına girdiği kaydedilen açıklamada, “Bu da Malligyong-1 casus uydusunun, Kuzey Kore'nin egemenlik alanında olduğu anlamına gelmektedir” denildi. Kuzey Kore’nin casus uydusunu eleştiren ABD'nin Kore Yarımadası üzerinde yer alan birçok uyduya sahip olduğu belirtilen açıklamada, “Eğer Kuzey Kore'nin casus uydusu ABD tarafından ortadan kaldırılması gereken bir askeri tehdit olarak görülüyorsa, ABD'nin her gün Kore Yarımadası üzerinde uçan ve sadece Kuzey Kore'nin önemli stratejik noktalarını izlemekle görevli sayısız casus uydusu, Kuzey Kore silahlı kuvvetleri tarafından imha edilmesi gereken birincil hedefler olarak görülmelidir” ifadelerine yer verildi.

“Ordumuzun görevi savaş caydırıcılığını kullanmak”

Kuzey Kore ordusunun görevinin ülkenin stratejik varlıklarına yönelik ölümcül bir askeri saldırı gerçekleştirilmesi veya böyle bir saldırının yakın olduğuna karar verilmesi durumunda savaş caydırıcılığını kullanmak olduğu hatırlatılan açıklamada, “ABD'nin son teknolojileri yasadışı ve haksız bir şekilde kullanarak bağımsız bir devletin egemenlik alanını ihlal etmeye çalışması durumunda, Kuzey Kore uluslararası ve yerel yasalar tarafından verilen meşru haklarını kullanarak ABD casus uydularının operasyonel yeteneklerini zayıflatmak veya onları yok etmek için meşru müdafaa önlemleri almayı düşünecektir” denildi.

Kore Yarımadası'nda tansiyon yükselmişti

Kuzey Kore’nin Malligyong-1 adlı casus uyduyu yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye göndermesi Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltmişti. Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmak üzere 2018 yılında imzalanan askeri anlaşmayı tepki olarak kısmen askıya alırken, Pyongyang ise misilleme olarak anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından Kuzey ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölge (DMZ) çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pyongyang, ABD ve Güney Kore'deki önemli askeri üsleri ve hükümet binalarını casus uydusu ile görüntülediğini iddia etmişti. Son olarak, Güney Kore Savunma Bakanlığı “bağımsız istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini güvence altına almak” amacıyla ülkenin ilk yerli casus uydusunun yörüngeye yerleştirdiğini duyurmuştu.