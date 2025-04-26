Kuzey Kore yönetimi, “Choe Hyon” adını taşıyan yeni savaş gemisinin ülkenin savunma kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını duyurdu. Geminin ismini, Japon ordusuna karşı savaşmış efsanevi komutan Choe Hyon’dan aldığı belirtildi. Tören sırasında gemiye çıkan Kim Jong-un, yetkililerden teknik bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Lider Kim, burada yaptığı konuşmada, yeni geminin Kore Halk Ordusu’nun kuruluş yıldönümünde denize indirilmesini “tarihi bir an” olarak nitelendirdi. “Bu gemi, açık denizlerde operasyonel kabiliyetlerimizi artırarak, askeri tehditleri daha etkin bir şekilde yönetmemizi sağlayacak,” diyen Kim, donanmanın güçlendirilmesi hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Nükleer Tehdit Vurgusu ve ABD-Güney Kore Tepkisi

Kim Jong-un, Kore Yarımadası’ndaki nükleer tehditler ve denizaşırı askeri varlıkların genişletilmesi girişimlerine karşı ülkesinin kararlı tutumunu yineledi. ABD ile Güney Kore’nin bölgede düzenlediği ortak askeri tatbikatları “düşmanca niyetin en açık göstergesi” olarak değerlendiren Kim, bu tür gelişmelerin yalnızca Kore Yarımadası’nı değil, küresel barışı da tehdit ettiğini savundu.

“Jeopolitik gelişmelere kararlılıkla yanıt vereceğiz” diyen Kim, askeri caydırıcılığın artırılması yönünde atılan adımların devam edeceğini belirtti. Kim, aynı zamanda Choe Hyon sınıfı destroyerlerin seri üretimi, farklı tipte savaş gemileri ve nükleer enerjili denizaltıların yapımı için de talimat verdi.

Denize indirilen geminin 2026 yılının başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edilmesi bekleniyor. Törenin ardından düzenlenen resmi yemekte, yeni savunma stratejileri masaya yatırıldı.

Bu hamle, Kuzey Kore’nin bölgesel ve uluslararası güç dengelerini yeniden şekillendirme arzusunun güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.