Deniz Kuvvetlerinin Nükleer Silahlarla Donatılması

Kim Jong-Un, gemi ve denizaltıların üretildiği bir tersaneyi ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Yapılan resmi açıklamaya göre, üretimi devam eden gemiler ve nükleer gücüyle çalışan balistik füze denizaltısı hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. "Deniz egemenliği, ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle deniz kuvvetlerimizin nükleer silahlarla donatılması, savunma stratejimizin temel taşlarından biri olacaktır," ifadelerini kullandı.

"Tehditlere Asla Göz Yummayacağız"

Kim Jong-Un, Kuzey Kore'nin deniz gücünü geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis etmeye kararlı olduğunu belirtti. "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmaya devam eden düşmanların, deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız," diyen Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri, herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulundu.

Nükleer Enerjili Denizaltı Projesi

Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip "Hero Kim Kun Ok" adlı denizaltını üretmiş, ancak bu aracın nükleer enerji ile çalışmadığı belirtilmişti. Uzmanlar, Pyongyang'ın bu denizaltının işlevselliğine dair soru işaretleri taşıdığını dile getirmişti. Kim Jong-Un ise, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltının üretimi için talimat vermişti.

Pyongyang yönetimi, 2024 itibariyle nükleer gücüyle çalışan balistik füze denizaltısının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuna sundu. Bu gelişme, Kuzey Kore'nin askeri kabiliyetlerini arttırma yönündeki çalışmalarının somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Ancak uluslararası toplum, Pyongyang'ın bu hamlesine karşı nasıl bir tepki vereceği konusunda temkinli bir bekleyiş içinde.