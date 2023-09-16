Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salı günü geldiği Rusya’da temaslarını sürdürüyor. Primorski Krayı'ndaki Artyom kentine geçen Kim Jong-un, Knevichi Havaalanını ziyaret etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından karşılanan Kim, havaalanında Ukrayna'daki savaşta aktif olarak kullanılan nükleer kapasiteli Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı, Tu-95MS turboprop stratejik bombardıman uçağı ve Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik bombardıman uçaklarını inceleyerek Korgeneral Sergei Kobylash’tan özellikleri, silahları ve savaş kabiliyetleri hakkında bilgi aldı. Kim ayrıca Su-34 süpersonik avcı-bombardıman uçağı, Su-30SM ve Su-35S savaş uçakları ve Su-25SM3 saldırı uçağının özelliklerini dinledi. Bakan Şoygu daha sonra Kim’e nükleer veya konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen ve Rusça'da “hançer” anlamına gelen hipersonik Kinzhal füzesini tanıttı. Kim, Ukrayna savaşında da yoğun olarak kullanılan hipersonik füze sisteminin uçuş ve teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.



Fırkateyne ziyaret

Kim ve Şoygu havaalanının ardından Vladivostok'taki Ulysses Körfezi'nde demirleyen Pasifik Filosu gemisi Mareşal Shaposhnikov'a geçti. Rus Donanması Başkomutanı Amiral Nikolay Yevmenov, saldırı kapasitesi yüksek olduğu belirtilen geminin özellikleri ve denizaltı karşıtı silahları hakkında bilgi verdi. Kim’e Uran gemisavar füze sistemleri ve Kalibr seyir füzesi sistemlerinin yanı sıra 100 mm A-190 otomatik topçu sistemi gösterildi. Kim Jong-un daha sonra ziyaretçi defterini imzaladı ve kendisine Rus savaş gemisinin maketi hediye edildi.



Kim’in Rusya ziyareti

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 12 Eylül Salı günü Rusya'ya gelmişti. Kim 13 Eylül'de Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde Putin ile görüşme gerçekleştirmiş, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini incelemişti. İki lider daha sonra gerçekleştirdiği baş başa görüşmede ekonomik iş birliği, bölgesel durum ve diğer konuları ele almıştı. Kim görüşmede Rusya’nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna’daki savaşa değinerek, “Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere yönelik devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin’in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Dün Komsomolsk-na-Amure kentine geçen Kim, Su-35 ve Su-57 savaş uçakları dahil olmak üzere gelişmiş savaş uçaklarının üretildiği Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Uçak Fabrikasını ziyaret etmiş, daha sonra Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) yolcu uçaklarının üretildiği montaj tesisini gezmişti. Kim ayrıca Su-35 savaş uçağının gösteri uçuşunu izlemişti.