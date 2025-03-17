G7'nin Çağrısına Sert Yanıt

G7 ülkelerinin Kanada’da gerçekleştirdiği dışişleri bakanları toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını sonlandırması çağrısı yapılmıştı. Pyongyang yönetimi, bu çağrıyı "egemen bir devletin savaş caydırıcılığına sahip olma hakkını sorgulamak" olarak nitelendirerek, G7 ülkelerine tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya barışı ve güvenliği ile nükleer silahların yayılmasını önlemeye dönük çabaların önündeki en büyük engel G7 ülkeleridir. Egemenliğimize ve iç işlerimize müdahale edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

G7’ye "Nükleer Suç Örgütü" Suçlaması

Kuzey Kore, G7 ülkelerini uluslararası nükleer krizin asıl sorumlusu olmakla suçlayarak, "ABD ve müttefiklerinden oluşan G7, dünyadaki nükleer gerilimin başlıca nedeni olup, ilk olarak kendilerinin nükleer silahlarından tamamen ve geri dönülemez şekilde vazgeçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir nükleer suç örgütüne dönüşen G7, nükleer silahlardan arınmadan önce nükleer hegemonya hırslarından kurtulmalıdır" denildi.

"Nükleer Gücümüz Adalet Aracı Olmaya Devam Edecek"

Pyongyang yönetimi, nükleer silah geliştirme faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceğini vurgulayarak, "Kuzey Kore’nin nükleer güç statüsü kimsenin onayına bağlı değildir. Nükleer gücümüz, egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve temel çıkarlarımızı savunmak için güçlü bir adalet aracı olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında, "Dış tehditlere karşı nükleer silah kapasitemizi hem nitelik hem de nicelik olarak yenilemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Kuzey Kore, sorumlu bir nükleer güç olarak sadece kendi güvenliğini değil, bölgesel ve küresel barışı da koruma misyonunu sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

G7’den Kuzey Kore’ye Nükleer Silahları Bırakma Çağrısı

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Kanada’daki toplantı sonrası yayınladıkları ortak bildiride, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtti. Bildiride, Pyongyang yönetimine BM kararlarına uygun şekilde nükleer silah ve füze programlarını sonlandırma çağrısı yapıldı. Ancak Kuzey Kore’nin bu çağrıyı sert bir dille reddetmesi, taraflar arasındaki nükleer gerilimi daha da tırmandırdı.