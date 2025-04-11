Kütahya'da teknolojik donanımlı Adalet Sarayı'nın açılışı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapıldı. 12 duruşma salonu, 49 hakim ve savcı odası ile 189 araçlık otoparkın olduğu bina, yargı camiasına hizmet vermeye başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya Adalet Binası’nın açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Depreme dayanıklı ve modern mimariye sahip bina, 25 bin 392 metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

Bodrum, zemin ve 3 kattan oluşan yapıda 12 duruşma salonu, 49 hâkim ve savcı odası, 24 hâkim savcı yardımcısı odası ile 189 araçlık otopark bulunuyor.

Adalet Binası'nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teknolojinin son imkanlarıyla donatılan binanın yargı camiasına, Kütahya’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Bakan Tunç, 23 yıldır hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak adaletin gecikmeden tecellisi için çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.