Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 8 mahalleye inşa edilecek spor tesisleri için Akyazı Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz katıldı. İmzalanan anlaşma kapsamında ilçedeki 8 mahalleye yeni spor tesisleri kazandırılacak.

İlçenin spor altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Ballıkaya, Dokurcun, Küçücek, Reşadiye, Şerefiye, Alaağaç ve Altındere mahallelerimizde inşa ettiğimiz 7 spor tesisinin ardından imzaladığımız yeni protokol ile de; İnönü, Çatalköprü, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Konuralp, Gazi Süleymanpaşa ve Hastane Mahallelerimizde olmak üzere 8 yeni spor tesisini daha ilçemize kazandırmış olacağız' dedi.