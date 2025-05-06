Spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal ilgi dikkat çekici şekilde devam ediyor. Sadece dün bu ürünlere 425 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Spot Ether ETF’lerinde ise herhangi bir hareketlilik gözlemlenmedi.

Strategy’den Dev Alım: 180 Milyon Dolarlık Bitcoin

Kurumsal yatırımların başını çeken firmalardan biri olan Strategy, 28 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında ortalama 95.167 dolar fiyatla toplam 1.895 adet Bitcoin satın aldı. Bu işlem için gereken 180 milyon dolar, şirketin MSTR ve STRK hisselerinin satışıyla karşılandı. Böylece şirketin elindeki Bitcoin sayısı 555.450’ye yükselirken, toplam maliyet 38,08 milyar doları buldu. Bitcoin’in toplam arzının %2,6’sını elinde bulunduran Strategy’nin mevcut piyasa koşullarına göre yaklaşık 14,2 milyar dolarlık kaydi kazancı bulunuyor.

Florida’da Bitcoin Rezervi Girişimi Askıya Alındı

ABD’nin Florida eyaletinde devlet hazinesinin Bitcoin’e yatırım yapmasını öngören iki yasa tasarısı, eyalet meclisinde süresiz olarak gündemden kaldırıldı. HB 487 ve SB 550 adlı tasarılar, kamu fonlarının %10’una kadarının Bitcoin’e ayrılmasını hedefliyordu. Ancak 2 Mayıs’ta sona eren yasama dönemiyle birlikte bu öneriler, Wyoming ve Pennsylvania gibi benzer adımları reddeden eyaletlerin kaderini paylaştı.

VanEck’ten BNB ETF Hamlesi

ABD merkezli varlık yönetim şirketi VanEck, spot BNB ETF’si için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvurusunu yaptı. Bu gelişme ile VanEck, ABD’de bu alandaki ilk başvuruyu gerçekleştiren şirket oldu. Halihazırda Avrupa’da işlem gören BNB ETP’lerine kıyasla bu ETF’in staking özellikli olması öne çıkıyor. BNB; Binance ekosistemi dışında da ödeme sistemleri ve seyahat rezervasyonları gibi geniş kullanım alanına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 86,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle BNB, piyasanın dördüncü en büyük varlığı konumunda.

SEC, Litecoin ETF Başvurusunu Erteledi

Canary Funds’ın spot Litecoin ETF başvurusu, SEC tarafından ertelendi. Kurum, kamuoyundan başvuruyla ilgili görüş istediğini açıkladı. Yeni SEC Başkanı Paul Atkins’in göreve gelmesiyle birlikte kurumun kripto varlıklara karşı daha ılımlı bir yaklaşım sergilediği biliniyor. Analistlere göre, Grayscale ve CoinShares gibi rakiplerle birlikte Canary’nin başvurusu, Litecoin ETF onayı için güçlü adaylardan biri olsa da, bu tür gecikmeler sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor.