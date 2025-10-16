“Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” diyen Karahan, fiyat istikrarının sağlanması için sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti. Başkan, bu yaklaşımın talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonu kontrol altında tutmayı hedeflediğini ifade etti.

Dijitalleşme verileri belirsizleştiriyor

Karahan, ekonomik faaliyet göstergelerinin farklı kaynaklarda tutarsızlıklar gösterdiğini belirterek, dijitalleşmenin veri okunurluğunu zorlaştırdığını söyledi. “Dijitalleşmeye geçiş, bazı makroekonomik veri setlerinin yorumlanmasını belirsizleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomide ılımlılık sürüyor

TCMB Başkanı, bankanın gerçek zamanlı analizler yapabilmek için çok çeşitli göstergeleri takip ettiğini belirtti. Karahan, ekonomik faaliyet ve talep göstergelerinin birleşik değerlendirmesi sonucu ekonomik aktivitede ılımlı bir seyrin devam ettiğini kaydetti.

Karahan’ın açıklamaları, TCMB’nin enflasyonu kontrol altına alma hedefi doğrultusunda sıkı para politikasını kararlılıkla sürdüreceğine işaret ediyor.