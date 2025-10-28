Bybit TR’nin hazırladığı “Geçen Haftaya Bakış” bülteninde, makroekonomik verilerden kripto piyasalarına kadar birçok önemli gelişme değerlendirildi. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşaması, ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması ve kripto ETF’lerindeki hareketlilik, haftanın gündemini şekillendirdi.

ABD-Çin gerilimi azaldı, Bitcoin yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret geriliminin “her iki ülke için de sürdürülebilir olmadığını” vurgulaması, piyasalarda iyimser hava yarattı. Bu açıklamayla birlikte ABD TÜFE verilerinin de düşük gelmesi, risk iştahını artırdı. Bitcoin haftaya 115.648 dolar seviyesinde başlarken, Ethereum 4.234 dolara yükseldi. Bitcoin ETF’lerine 446 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, Ethereum ETF’lerinden 244 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Gelişmeleri

Japonya bankalara kripto yolu açıyor

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülke bankalarının kripto varlık alım-satımı ve saklama hizmeti sunmasına olanak tanıyacak düzenlemeleri değerlendiriyor. Yeni sistemle birlikte bankaların dijital varlık işlemlerine izin verilecek, finansal riskleri azaltmak için düzenleyici çerçeveler oluşturulacak.

Kanada, kripto madenciliğine enerji yasağı getiriyor

Britanya Kolumbiyası eyaleti, enerji arzını korumak amacıyla yeni kripto madenciliği projelerinin eyalet elektriğine bağlanmasını yasaklamayı planlıyor. Düzenleme, enerji kaynaklarını kamu yararına ve istihdam sağlayan sektörlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Dogecoin, İtalyan futboluna yatırım yaptı

Dogecoin Vakfı’nın ticari kolu House of Doge, ekonomik sıkıntılar yaşayan İtalyan futbol kulübü US Triestina Calcio 1918’in çoğunluk hissesini satın aldı. Kulübün gelirlerinde kripto para kullanımına imkan tanıyacak altyapı çalışmaları başlatıldı.

Warren’dan stablecoin düzenlemesine eleştiri

ABD Senatörü Elizabeth Warren, yeni stablecoin yasasının bazı eksik yönlerine dikkat çekerek, Hazine Bakanlığı’na düzenlemeyi sıkı şekilde uygulama çağrısında bulundu. Warren, yasanın “kripto bankalarına fazla esnek” davrandığını ifade etti.

Ethereum Vakfı’ndan 160.000 ETH transferi

Ethereum Vakfı, 654 milyon dolar değerindeki 160.000 ETH’yi geçmişte satışta kullanılan bir cüzdana taşıdı. Bu hamle, vakfın finans yönetimi ve şeffaflık politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bealls mağazalarında kripto ödemesi başladı

ABD’li perakende devi Bealls, Flexa iş birliğiyle 99’dan fazla kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başladı. 660’tan fazla mağazası bulunan zincir, dijital dönüşüm adımıyla dikkat çekti.

ABD Senatosu’nda kripto yasası tartışması

Senatoda kripto düzenlemesine ilişkin toplantılar sert geçti. Demokratlar ile sektör temsilcileri arasında görüş ayrılıkları yaşanırken, tasarının DeFi projelerini zora sokabileceği belirtildi. Toplantıya Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve Galaxy CEO’su Mike Novogratz gibi isimler katıldı.

T. Rowe Price’tan kripto ETF hamlesi

1,77 trilyon dolarlık varlığı yöneten T. Rowe Price, SEC’e ilk aktif yönetimli kripto ETF başvurusunu yaptı. Fon, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Cardano gibi önde gelen kripto varlıkları kapsayacak.

ABD’den madencilik tesislerine kolaylık

ABD Enerji Bakanlığı, yüksek elektrik tüketen veri merkezleri ve Bitcoin madenciliği tesislerinin şebekeye daha hızlı bağlanması için yeni kurallar hazırlıyor. Bu adımın, ülke genelindeki enerji yönetimine katkı sağlaması bekleniyor.

14 yıl sonra aktif hale gelen Bitcoin cüzdanı

2009’da oluşturulan ve 4.000 BTC içeren bir cüzdan, 14 yıl sonra ilk kez hareket etti. Yaklaşık 150 BTC’nin transfer edildiği cüzdan, kripto topluluğunda “Satoshi dönemi” balinalarının yeniden aktifleştiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump, CZ affını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Binance kurucusu Changpeng Zhao’ya verilen affı savunarak, Zhao’nun “Biden yönetimi tarafından haksızlığa uğradığını” söyledi. Trump, Zhao’yu tanımadığını ancak birçok kişinin onun suçsuz olduğunu dile getirdiğini belirtti.