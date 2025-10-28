Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Andrea Mazzon’a yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Andrea Mazzon, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir isim olarak dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında Supercoppa Italiana zaferi kazandığı Umana Reyer Venezia Women takımında aktif olarak görev yapıyor. Deneyimli çalıştırıcının, milli takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde başarıya taşımak için önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Milli takımın yeni teknik direktörü Mazzon’un liderliğinde, Türkiye’nin kadın basketbolunda uluslararası arenada güçlü bir performans sergilemesi hedefleniyor.