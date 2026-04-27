57 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 300 temsilcinin yer aldığı zirvede, 25 bakan ve 20 bakan yardımcısı da hazır bulundu. İki gün sürecek toplantılarda, teknolojik dönüşümün istihdam üzerindeki etkileri ve yeni beceri ihtiyaçları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

“Türkiye değişime hazır”

Basın toplantısında konuşan Bakan Işıkhan, küresel iş gücü piyasalarında yaşanan değişimlerin Türkiye için bir tehdit değil, önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel sistemin bir parçası olduğunu belirten Işıkhan, bu dönüşümden kaçınmanın mümkün olmadığını ancak doğru politikalarla avantaja çevrilebileceğini ifade etti.

İŞKUR’un yeni meslek alanlarına yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Işıkhan, özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artıracak aktif istihdam politikalarının öncelikli olduğunu söyledi. “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda istihdam politikalarının şekillendirildiğini dile getirdi.

OECD İstanbul Merkezi’nin süresi uzatıldı

Işıkhan ayrıca, 2023 yılında açılan OECD İstanbul Merkezi’nin görev süresinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Bu kararın Türkiye’nin bölgesel iş birlikleri açısından önemini artıracağını belirtti.

1 Mayıs vurgusu: “Çalışma barışı önceliğimiz”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne de değinen Işıkhan, günün resmi tatil ilan edilmesinin emeğe verilen değerin hukuki bir göstergesi olduğunu söyledi. Sendikal hakların güçlendirilmesi, toplu sözleşme süreçlerinin demokratikleşmesi ve çalışma barışının korunmasının bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

OECD’den “beceri” uyarısı

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise konuşmasında, küresel ekonominin geleceğinde beceri gelişiminin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Dijitalleşme, iş gücü dönüşümü ve eğitim politikalarının ülkelerin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini belirten Cormann, bu alanlarda atılacak adımların kritik önemde olduğunu ifade etti.