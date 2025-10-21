Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi başta olmak üzere küresel ekonomik riskleri yeniden fiyatlamasıyla düşüşe geçti. Ekim ayındaki sert gerileme, piyasalarda risk algısını belirgin biçimde artırırken, yatırımcıların yüksek oynaklık ortamında büyük pozisyonlar almaktan kaçındığı görülüyor. Haftaya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le süregelen ticaret anlaşmazlığına ilişkin olumlu açıklamalarıyla güçlü bir başlangıç yapan kripto varlıklar, haftanın ikinci gününde yeniden satış baskısı altında kaldı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,74 trilyon dolara gerilerken Bitcoin, güne 107.998 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.888 dolardan işlem görürken, XRP 2,43 dolardan, Solana ise 184,72 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 40,47 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 146 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi.



ABD’deki hükümet kapanmasının bu hafta sona ermesi bekleniyor

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, üç haftadır süren ABD hükümet kapanmasının bu hafta içinde sona erebileceğini söyledi.

CNBC’nin Squawk Box programına konuşan Hassett, “Schumer kapanmasının bu hafta bitme olasılığı yüksek” dedi. Cumhuriyetçiler, kapanmadan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’i sorumlu tutuyor. Hassett, “Ilımlı Demokratlar süreci ilerletecek ve hükümet yeniden açılacak. Ardından istediğimiz politikaları normal düzen içinde müzakere edebiliriz” diye konuştu. Başarısız olunması durumunda Trump yönetiminin Demokratları iş birliğine zorlamak için “daha güçlü önlemler” alabileceğini belirtti. Kripto para destekçisi olarak bilinen Hassett’in bu yıl başında global bir borsada 1 milyon doların üzerinde varlığı bulunduğu açıklanmıştı. Ayrıca, 2026 Mayıs ayında Jerome Powell’ın yerine Fed Başkanı olarak değerlendirilen üç aday arasında yer alıyor.

1 Ekim’de başlayan ve 20. gününe giren hükümet kapanması, ABD tarihindeki en uzun üçüncü kapanma konumunda. Kapanma nedeniyle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Litecoin (LTC), XRP ve Solana (SOL) için bekleyen borsa yatırım fonu (ETF) başvurularında gecikmeler yaşanıyor. Hassett’in iyimserliğine karşın, Polymarket verilerine göre kapanmanın 30 günü aşma olasılığı yüzde 71 seviyesinde. Bu durumda hükümetin en erken 31 Ekim’de yeniden açılması bekleniyor.

Britanya Kolumbiyası kripto madenciliği projelerine kalıcı elektrik yasağı getiriyor

Kanada’nın nüfus bakımından üçüncü büyük eyaleti Britanya Kolumbiyası, enerji arzını korumak amacıyla yeni kripto madenciliği projelerinin eyalet elektriğine bağlanmasını kalıcı olarak yasaklamayı planlıyor.

Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, “Bu adımlar, benzeri görülmemiş elektrik talebini karşılamayı ve Britanya Kolumbiyası ile Kanada’nın ekonomik çıkarlarının eyaletin temiz enerji arzında yansıtılmasını sağlayacak” denildi. Hükümet, pazartesi günü Enerji Yasaları Değişiklik Tasarısını eyalet meclisine sundu. Tasarı, elektrik kaynaklarının istihdam yaratacak ve kamu gelirini artıracak sektörlere yönlendirilmesini öngörüyor. Açıklamada, bazı bölgelerde kontrolsüz enerji talebinin vergi mükellefleri için ciddi maliyet artışlarına yol açtığına dikkat çekildi.

Enerji ve İklim Çözümleri Bakanı Adrian Dix, “Yeni tahsis çerçevemiz madencilik, doğal gaz ve düşük emisyonlu LNG gibi stratejik sektörlerin büyümesini önceliklendirirken, temiz enerjimizin Britanya Kolumbiyalılara en fazla faydayı sağlayacak projelere yönlendirilmesini garanti edecek” ifadelerini kullandı. Eyalet, 2025 sonbaharından itibaren veri merkezleri ve yapay zeka projelerine enerji tahsisini sınırlayan düzenlemeler getirecek. Kripto madenciliği projelerinin BC Hydro’ya, yani eyaletin hidroelektrik ağırlıklı enerji sağlayıcısına bağlanmasını ise tamamen yasaklayacak.

Dogecoin Vakfı, İtalyan futbol kulübü US Triestina’da çoğunluk hissesi aldı

Dogecoin Vakfı’nın ticari kolu House of Doge, ekonomik sıkıntılar yaşayan köklü İtalyan futbol kulübü US Triestina Calcio 1918’in çoğunluk hissesini satın aldı.

House of Doge, medya ve teknoloji şirketi Brag House Holdings ile gerçekleştirdiği birleşme kapsamında kulübün “en büyük hissedarı” konumuna geldi. Açıklamada, bu yatırımın “topluluk, kültürel değer ve uzun vadeli fayda” taşıyan projeleri destekleme misyonunun bir parçası olduğu belirtildi. House of Doge, anlaşma kapsamında kulübün futbol operasyonlarını ve toplumsal projelerini geliştirmek için sermaye desteği sağlayacak. Ayrıca, bilet, yiyecek-içecek ve ürün satışlarında kripto ödemelerini mümkün kılacak altyapılar devreye alınacak.

1929’da Serie A’nın kurucu üyeleri arasında yer alan US Triestina, 1958’den bu yana üst liglerde mücadele edemiyor ve şu anda Serie C’de, yani İtalya profesyonel futbolunun üçüncü kademesinde yer alıyor. Yeni yatırım, kulübün finansal ve sportif olarak yeniden ayağa kalkması açısından kritik görülüyor. House of Doge, Dogecoin’in benimsenmesini artırmayı hedefliyor. Şirket kısa süre önce ABD merkezli ödeme platformu inKind ile ortaklık kurmuş ve NTT INDYCAR SERIES sürücüsü Devlin DeFrancesco’nun maaşının bir kısmının Dogecoin ile ödenmesini sağlamıştı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin haftaya güçlü bir başlangıç yapmasının ardından yeniden satış baskısı altında kalarak 107.998 dolar seviyesine geriledi. Kısa vadede 108.500 doların altına sarkması, alıcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Bu bölgenin altında kalıcılık sağlanması halinde 105.000–107.000 dolar aralığına doğru geri çekilme riski güçlenebilir. Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç 110.500, ardından 112.800–114.000 bandı olarak öne çıkıyor. BTC’nin yönünü yeniden yukarı çevirebilmesi için 111.500 dolar üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Genel görünüm, fiyatın 108.500 altına sarkmadığı sürece toparlanma potansiyelini koruduğuna işaret ediyor. Ancak mevcut zayıf momentum kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Hafta sonundaki kazançlarını koruyamayan Ethereum 3.888 dolar seviyesine geriledi. Kısa vadede 4.000 doların altındaki fiyatlama, yükseliş ivmesinin zayıfladığını teyit ediyor. Aşağıda 3.850–3.900 aralığı önemli destek konumunda. Bu bölgenin altına inilmesi halinde satış baskısı 3.750 dolar seviyesine kadar sürebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4.050 ve 4.150–4.200 seviyeleri ilk dirençler olarak izleniyor. ETH’nin yeniden pozitif görünüme geçebilmesi için 4.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Genel olarak piyasa zayıf seyretse de 3.850 üzerinde tutunan bir ETH fiyatı toparlanma şansını koruyor.

Ripple (XRP)

XRP, son 24 saatte sınırlı geri çekilme göstererek 2,43 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın 2,45 doların altına gerilemesi, kısa vadeli zayıflamaya işaret ediyor. Aşağıda 2,40–2,42 bandı destek olarak takip ediliyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 2,35 dolar seviyesine kadar bir düzeltme gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 2,47–2,50, ardından 2,56–2,58 dolar aralığında bulunuyor. XRP’nin yeniden güç kazanabilmesi için 2,50 dolar üzerindeki kapanışlar önem taşıyor. Genel görünüm, fiyatın 2,40 üzerinde kalması durumunda toparlanma ihtimalinin korunacağı yönünde.