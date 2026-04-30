QNB Sigorta, işveren markası yaklaşımını yalnızca işe alım süreçleriyle sınırlamıyor; aday ve çalışan deneyimini odağına alan uygulamalarıyla farklı yetenek havuzlarıyla güçlü bağlar kuruyor. Genç yeteneklere yönelik üniversite etkinliklerinden yapay zekâ destekli mülakat simülasyonlarına, uzun dönem staj programlarından kariyerine ara vermiş kadınların iş hayatına dönüşünü destekleyen projelere kadar uzanan uygulamalar, şirketin kapsayıcı ve geleceğe odaklı insan kaynakları vizyonunu yansıtıyor. Bu yaklaşım, QNB Sigorta’nın işveren markasını yalnızca bir işe alım fonksiyonu olmaktan çıkararak, yeteneklerle sürdürülebilir ve uzun soluklu bir ilişki kurma stratejisinin temelini oluşturuyor.

Şirketin yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan QNB Sigorta İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk, “Bizim için işveren markası yalnızca işe alım süreçlerinden ibaret değil; gençlerle, deneyimli profesyonellerle ve kariyerine yeniden başlamak isteyen herkesle kurulan sürekli bir ilişkiyi ifade ediyor” dedi.

Kariyerine ara veren kadınlara destek

QNB Sigorta İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk:

“QNB Sigorta’nın kapsayıcı işveren markası yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri de “Kaldığın Yerden, Yeniden” projesi. Evlilik, doğum veya şehir değişikliği gibi nedenlerle kariyerine ara vermek zorunda kalan kadınların iş hayatına dönüşünü desteklemek amacıyla kurgulanan projemiz kapsamında, başvuru sahiplerine yapay zekâ destekli mülakat simülasyonu deneyimi sunuyoruz. Ardından düzenlediğimiz “Yolculuğa Başla Ofis Günleri” ile adaylar şirketimizin merkezinde ağırlanıyor. İmaj ve kariyer yönetimi, ilham veren kariyer hikâyeleri, değerler eğitimi ve geri bildirim oturumlarıyla desteklenen süreçte toplam 20 kadına ulaştık ve işe alım süreçlerine dahil olmalarını sağladık” dedi.

Yapay zekâ destekli aday deneyimi

Şirketin işveren markası uygulamalarında öne çıkan başlıklardan biri de yapay zekâ destekli işe alım deneyimleri olduğunu belirten Yücetürk; “Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için hayata geçirdiğimiz Yapay Zekâ Mülakat Simülasyonu ile genç yetenekler, günümüz işe alım dünyasında giderek daha fazla önem kazanan yeni nesil değerlendirme süreçlerini deneyimleme ve uzmanlardan birebir geri bildirim alma fırsatı elde ettiler. Ayrıca, QNB Sigorta’nın uzun dönem staj programı olan Future Ready kapsamında, genç yeteneklere yenilikçi ve geleceğin iş dünyasına uyumlu bir deneyim sunuluyor. Programa yapılan 2905 başvuru arasından seçilen adaylar, yapay zekâ destekli değerlendirme süreçleriyle yürütülen seçim sürecini başarıyla tamamlayarak 6 ay süren staj programına katılıyor ve kapsamlı bir oryantasyon süreciyle kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor” dedi.

Genç yeteneklerle yerinde temas

QNB Sigorta’nın, farklı üniversitelerde gerçekleştirdiği etkinliklerle genç yeteneklere kariyer yolculuklarında rehberlik ettiğini belirten Yücetürk; “QNB Sigorta olarak gençlerin işe alım süreçlerini daha yakından tanımalarını sağlayan uygulamalara imza atıyoruz. Bu kapsamda üniversitelerle yakın temas içindeyiz. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Just in Case etkinliğinde mülakat simülasyonu gerçekleştirdik, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Kulübü’nün Finance Break etkinliğinde kariyer buluşmasına katıldık, Gedik Üniversitesi öğrencilerini genel müdürlüğümüzde ağırladığımız İşe Alım Ekibi ile Şeffaf Mutfak etkinliği kapsamında uygulamalı bir deneyim sunduk, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da gerçekleştirdiğimiz Q-Talk etkinliği ve İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen InternLab Kariyer Zirvesi ile öğrencilerle bir araya geldik. Bu etkinliklerde öğrenciler CV hazırlama, mülakat süreçleri, vaka analizi ve sektör dinamikleri gibi birçok başlıkta doğrudan uzmanlarla bir araya gelme fırsatı buldular. Bu etkinliklerle, genç yeteneklerle erken temas kurmayı, işe alım süreçlerini şeffaflaştırmayı ve potansiyel adaylarla uzun vadeli bir bağ inşa etmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.