Türkiye genelindeki şube ağını genişletmeye devam eden Tam Finans, yeni hizmet noktasını Ege Bölgesi’nin ticaret merkezlerinden biri olan Uşak’ta faaliyete geçirdi. Bölgedeki ticari hareketliliği desteklemek amacıyla açılan şube, özellikle mikro KOBİ’lerin ve yerel esnafın işletme sermayesi ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunacak.

Uşak şubesi, şehrin ticari dokusuna uygun olarak işletmelerin vadeli alacaklarını nakde dönüştürmelerini sağlayarak ticari döngülerini korumalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Tam Finans, yaygın hizmet ağı ve teknolojik altyapısı sayesinde Uşak’ta özellikle bankacılık sistemine erişimi sınırlı olan veya finansal geçmişi yeterince oluşmamış işletmeler için geliştirdiği hızlı çözümlerle finansal kapsayıcılığı artırmayı önceliklendiriyor.

Hakan Karamanlı: “Uşak’taki İşletmelerin Yanındayız”

Uşak şubesinin açılışına dair açıklamalarda bulunan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı “Şehirlerin yerel ekonomisi, Türkiye’nin genel büyümesinin temelini oluşturuyor. Uşak, kendine has ticari dinamikleri olan ve gelişmeye devam eden bir ilimiz. Tam Finans olarak temel amacımız, finansmanı daha erişilebilir kılmak. Bu amaç doğrultusunda 1.200 çalışanımızla son 12 ayda 72 bin işletmeye 100 milyar TL’nin üzerinde finansman sağladık. Bugün sahada 750 kişilik güçlü bir ekibimiz var. Dijital altyapımız sayesinde sahadaki her arkadaşımız adeta bir şube gibi çalışabiliyor. Bu da müşteriye hem yerinde temas hem de hızlı karar avantajı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli altyapımızla, Uşaklı esnafımızın finansman taleplerine dakikalar içinde yanıt vererek nakit akışlarını yönetmelerine destek olacağız. Önümüzdeki dönemde bu yapıyı daha da büyüteceğiz. Yeni şubemizin bölgedeki tüm işletmeler için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hayati Çelikcan: “Saha Ekiplerimizle KOBİ’lere Bir Adım Daha Yakınız”

Tam Finans’ın müşteri odaklı yaklaşımına dikkat çeken Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan: “KOBİ’ler ve esnaf için en kritik konu, işlerinin yoğun olduğu dönemlerde nakit akışını sürdürebilmek. Çünkü satış yapıyorlar, üretim yapıyorlar, ticaretin içindeler; ancak tahsilatlar vadeye yayıldığında yeni mal almak, üretime devam etmek veya gelen fırsatı değerlendirmek için kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Tam Finans olarak saha ekiplerimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmeleri bizzat ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını yerinde dinliyoruz. KOBİ’lerimizin finansal işlemlerini dijital hızımız ve saha organizasyonumuzun güveniyle çözüyoruz. Uşak şubemizle birlikte bölgedeki temasımızı daha da güçlendireceğiz. 2026 yılı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Uşak, hizmet ağımız açısından önemli bir merkez olacak. Yıl sonuna kadar 59 şubeye ulaşmayı ve mobil ekiplerimizle birlikte toplam 100 ekiplik bir yapıya erişmeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki tüm KOBİ’lere en fazla 1 saat mesafede olacak şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Yerel Ticarete Kesintisiz Destek

Tam Finans, 51 şubesi ve 1200’e yakın çalışanıyla mikro KOBİ’lerin finansmana ulaşmasını önceliklendirmeye devam ediyor. 2026’nın ilk çeyreğinde firmalara 36 milyar TL finansman desteği sağlayarak güçlü büyüme performansını sürdüren şirket, Uşak şubesi ile Ege Bölgesi’ndeki varlığını daha geniş bir tabana yaymayı amaçlıyor.

Uşak şubesinin açılış törenine; Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, Şube Müdürü Gülsüm Acar ve Tam Finans Uşak Şube ekibi katıldı.