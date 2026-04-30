Piyasalarda Fed etkisi

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanan kararda, faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi piyasalar tarafından büyük ölçüde “öngörülen senaryo” olarak değerlendirildi. Ancak karar sonrası dolar endeksindeki dalgalanma ve tahvil getirilerindeki hareketlilik, altının kısa vadeli yönünü yeniden tartışmaya açtı.

Uzmanlara göre Fed’in faizleri sabit tutması, altın üzerinde baskıyı tamamen kaldırmasa da aşağı yönlü ivmeyi yavaşlattı. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcıların yeniden alım yönlü pozisyon almasına zemin hazırladı.

Altında toparlanma sinyali

Son üç günlük sert geri çekilmenin ardından altın fiyatlarında tepki alımları dikkat çekti. Piyasalarda “yön arayışı” devam ederken, ons altın ve gram altın tarafında dalgalı seyir korunuyor.

30 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Kuyumcularda işlem gören güncel seviyeler ise şöyle:

Gram Altın Alış: 6.599,54 TL Satış: 6.600,32 TL

Çeyrek Altın Alış: 10.759,00 TL Satış: 10.874,00 TL

Tam Altın Alış: 42.037,99 TL Satış: 42.874,73 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 42.884,00 TL Satış: 43.363,00 TL



Piyasada beklenti ne yönde?

Analistler, Fed’in bir sonraki adımına dair sinyallerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle enflasyon verileri ve küresel büyüme beklentileri, altının kısa vadeli yönünü şekillendirmeye devam edecek en kritik faktörler arasında gösteriliyor.