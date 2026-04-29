Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni teşviklerin ele alındığı ‘Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nda, İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik vergi avantajlarını genişleten düzenlemeleri açıkladı. Açıklanan düzenlemelerle birlikte İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumların transit ticaret ile yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılıyor.

Bununla birlikte, asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin istisna kapsamı genişletilerek, İstanbul Finans Merkezi’nde elde edilen ve teşvik kapsamında değerlendirilen gelirlerin de bu kapsama dahil edilmesi planlandı. Öte yandan, yalnızca İstanbul Finans Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatına yönelik teşvik ve vergisel avantajların 2047 yılına kadar yüzde 100 oranında uygulanacak olması ve finansal faaliyet harçları muafiyet süresinin 20 yıla çıkması, uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayarak uluslararası yatırımcılar açısından güçlü bir güven unsuru teşkil edecek.

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını destekleyen yeni vergi avantajları da devreye alındı. Bu kurumlardaki nitelikli çalışanlara yönelik ücret istisnası uygulamaları da genişletilecek. Ayrıca yatırım süreçlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi bünyesinde hayata geçirilen ‘Tek Durak Büro’ uygulamasıyla şirket kuruluşundan izin süreçlerine kadar birçok işlem tek merkezden yürütülebilir hale getirilecek.

İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, bu düzenlemelerin İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası rekabet gücünü artıran önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve İstanbul Finans Merkezi özelinde açıkladığı düzenlemeler, İFM’nin uluslararası finans ve ticaret ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirecektir. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ilave düzenlemelerle birlikte, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi olarak sorumluluğumuzun daha da artacağının farkındayız. Türkiye Varlık Fonu iştiraki olmanın verdiği güçle, İstanbul Finans Merkezi’nin ülkemizin uzun vadeli yatırım, finans ve kalkınma hedeflerine katkısını güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Yeni düzenlemelerin mevcut teşviklerle birlikte İstanbul Finans Merkezi’nin sunduğu bütüncül yapıyı daha da güçlendireceğini vurgulayan Erdem, “Uluslararası kuruluşlar karar süreçlerinde güçlü hukuki ve operasyonel altyapı, rekabetçi teşvik yapısı ve nitelikli insan kaynağına erişim ile geniş pazarlara ulaşım imkanlarını birlikte değerlendiriyor. İFM Kanunu ile sağlanan hukuk seçimi ve yabancı para birimiyle defter tutabilme gibi kolaylıklar, finansal hizmet ihracatına yönelik vergi avantajları ve Türkiye’nin genç yetenek havuzu, bu ilgiyi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. İstanbul’un dört saatlik uçuş mesafesinde 1,3 milyar kişilik nüfusa erişim imkanı da kurumlara geniş bir operasyon alanı sunuyor. Açıklanan yeni teşviklerin, bu güçlü yapıyı tamamlayarak İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik mevcut ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz” dedi.