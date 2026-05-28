Son Pazarlıklar Bayramın İlk Gününde de Sürdü

Kırıkkale'deki canlı hayvan pazarında bayramın ilk saatlerinde de son pazarlıklar heyecanla devam etti. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları 17 bin TL ile 30 bin TL arasında alıcı buldu. Yetiştiricilerin büyük bir kısmı geçen yıla oranla satışların çok daha hızlı ve bereketli geçtiğini ifade ederken, birçoğu getirdikleri hayvanların tamamını ya da büyük bölümünü satmayı başardı.

Yetiştiriciler Satışlardan Memnun: "Aza Kanaat Ettik, Mutlu Ayrılıyoruz"

Pazarda mikrofon uzatılan üreticilerin ortak görüşü, piyasanın hareketli ve bereketli olduğu yönündeydi:

Selami Güneşli: "40 küçükbaş hayvanla gelmiştim, sadece 7 tane kaldı. Fiyatlarımız 25 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Satışlardan çok memnunum. Allah bereket versin, milleti kurbansız ve etsiz göndermedik. Alıcıların dedikleri fiyata verdik."

Murat Olgun: "Geçen seneye kıyasla bu yıl satışlarımız çok güzeldi. Pazara 100 tane kurbanlık getirdik, şu an elimizde sadece 12 tane kaldı. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum." Erdoğan'dan Bayram Namazı Sonrası Mesaj: "Bayram Birlik ve Dayanışma Günüdür" İçeriği Görüntüle

Mustafa Eşmebaş: "Aza kanaat edince her şey güzel oluyor. 40 hayvan getirdik, 36'sını sattık. Bu sene satışlar oldukça hızlı gitti, memnunuz."

Rıza Karataş: "Arife günü ve bayramın birinci günü satışlar çok iyiydi. Getirdiğim 19 hayvanın tamamını sattım. Alanların kurbanını Allah kabul etsin, biz de paramızın bereketini gördük."

"Önceki Yıllardaki Hüsran Bu Yıl Yok"

Pazara yaklaşık 200 küçükbaş hayvanla giriş yapan Yasin Çilingir, 150 civarında satış yaptıklarını belirterek bazı kurbanlıkları beklediklerinin biraz altında fiyatlara vermek durumunda kalsalar da genel durumdan memnun olduklarını aktardı.

140 hayvanının tamamını henüz arife gününden bitiren bir diğer üretici ise duygularını, "Çok mutluyum. Önceki dönemlerde bazen hüsran yaşıyorduk ama bu sene yüzümüz güldü. Hayvanlarımızı bitirdik, evimize mutlu dönüyoruz"sözleriyle dile getirdi.

Pazarlıkların En Genç Yetiştiricisi

Hayvan pazarının en genç üreticilerinden 14 yaşındaki Hamza Çubuk da pazarın dikkat çeken isimlerindendi. Ailesiyle birlikte pazara 30 hayvan getirdiklerini söyleyen genç yetiştirici, "Son 2 kurbanlığımız kaldı. Onları da satabilirsek köyümüze döneceğiz inşallah. Köyde daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz, burası piyasaya göre biraz daha uygun gitti" diyerek ticaret deneyimini paylaştı.